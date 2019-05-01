В ЕАЭС вступили в силу новые требования к маркировке пищевых продуктов

Москва. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 28 апреля вступили в силу изменения в технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки". Документ определяет, что надписи на упаковках продуктов должны легко читаться и быть понятными, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в департаменте технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), целью принятия изменений в технический регламент является уточнение требований к маркировке пищевой продукции, обеспечивающих доступность прочтения и восприятия информации на потребительских упаковках. Граждане стран Союза смогут сделать осознанный, правильный выбор продуктов, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Изменениями, в частности, уточнены критерии понятий "легкочитаемость", "понятность", определены требования к высоте шрифта, которым указываются отдельные сведения при маркировке пищевой продукции, введены требования к размещению на упаковке информации о придуманном названии пищевой продукции.

Например, наименование продукта, сведения о его количестве, дате изготовления и сроке годности должны быть нанесены шрифтом, высота которого - не менее 2 миллиметра строчной буквы. Состав, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, а также ряд других параметров указываются шрифтом высотой не менее 0,8 миллиметра строчной буквы.

Критериями "легкочитаемости" являются четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта, контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации, обеспечивающие возможность ее прочтения без применения специальных оптических приспособлений (за исключением очков или контактных линз).

Критерием "понятности" определена однозначность передачи смысла информации о продукте в форме текста либо текста и изображения.

Придуманное название пищевой продукции (при наличии) должно быть включено в наименование и размещено в непосредственной близости от него.

Уточнены также требования к размещению на потребительской упаковке сведений о пищевой продукции, которая не содержится в потребительской упаковке или не была использована при производстве пищевой продукции или компонентов пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке, или вкус, аромат которой не имитируются компонентами, входящими в состав такой продукции.

Для планомерного перехода на новые требования к маркировке пищевой продукции Коллегия ЕЭК установила переходный период - в течение 24 месяцев допускаются производство и выпуск продуктов в соответствии с обязательными требованиями к маркировке, ранее установленными техрегламентом "Пищевая продукция в части ее маркировки", - пояснили в пресс-службе.

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