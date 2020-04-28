В Экибастузе семейная пара с ребенком пыталась сбежать от карантина через крышу дома

Павлодар. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Экибастузе семейная пара с ребенком, находящаяся на карантине, пыталась покинуть дом через крышу, передает Kazakhstan Today.

С 25 по 26 апреля в Экибастузе сотрудниками полиции были задержаны три человека, грубо нарушивших карантинные обязательства, сообщает Polisia.kz.

В частности, по улице М. Жусупа, 61, семья из трех человек пыталась сбежать через крышу дома, закрытого на карантин. Мужчина на руках нес свою несовершеннолетнюю дочь. Попытка побега попала на камеру очевидца.

Кроме того, 34-летний мужчина пытался сбежать из дома, закрытого на карантин, выпрыгнув из окна первого этажа. После пытался уехать на своем авто, но далеко ему убежать не удалось - его сразу задержали полицейские и вернули по месту проживания, а автомашину водворили на штрафстоянку.

За нарушение режима карантина, чрезвычайного положения и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 476 КоАП РК. Дальнейшую их судьбу решит суд после окончания карантина.

Со дня введения в регионе карантина полицейские Павлодарской области выявили 1020 фактов нарушения режима и невыполнения требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения. Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 476 КоАП. Судами 96 человек подвергнуты административному аресту сроком от 5 до 10 суток каждый, 199 жителям области вынесен штраф в размере 10 МРП каждому, 585 вынесено предупреждение, на штрафстоянку водворено 412 автомашин.

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