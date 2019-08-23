В Федерации профсоюзов РК избраны новые заместители председателя

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе очередного заседания Исполнительного комитета Федерации профсоюзов Казахстана, в ходе которого рассмотрено освобождение от должности первого заместителя председателя Биржана Нурымбетова в связи с его назначением на должность министра труда и социальной защиты РК, передает Kazakhstan Today.

Председатель ФПРК Бакытжан Абдирайым отметил значительный вклад Биржана Нурымбетова в развитие профсоюзного движения страны. На должность первого заместителя единогласно избран Нурмухамбет Абдибеков, сообщили в пресс-службе Федерации.

Также заместителем председателя ФПРК избран Ержан Егембердиев, занимавший ранее должность директора департамента правового обеспечения и международного сотрудничества ФПРК.

Абдибеков - горный инженер по образованию, хорошо знающий работу профсоюзов на производстве, в разные годы работал на предприятиях и в государственных органах в Актобе, Атырау, был вице-министром индустрии и новых технологий РК, акимом города Актобе, первым заместителем акима Актюбинской области, акимом Карагандинской области, председателем Счетного комитета, председателем правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".

Егембердиев - кандидат юридических наук, в разные годы работал в Академии правосудия при Верховном суде, Академии государственного управления при президенте РК, Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева и Министерстве юстиции РК.

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