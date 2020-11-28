Система Orphus

В ГАТОБ имени Абая в Алматы прошел пресс-показ премьеры балета "Корсар"

27.11.2020 13798
В ГАТОБ имени Абая в Алматы прошел пресс-показ премьеры балета "Корсар"
Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая прошел пресс-показ балетной постановки Адольфа Адана "Корсар", передает Kazakhstan Today. 
 
Бессмертная классика в современной хореографической обработке главного балетмейстера-постановщика, Народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, в сценографии итальянского художника Вильяма Орланди сделали балетную постановку масштабным романтическим полотном, авантюрным приключением с обилием мастерски построенных массовых сцен и ансамблей. Дирижером-постановщиком симфонического оркестра ГАТОБ имени Абая выступил Ерболат Ахмедьяров.
 

Последнее творение Адольфа Адана "Корсар" ставится на сцене ГАТОБ имени Абая в преддверии 165-летия со дня премьеры балета. Ранее "Корсар" шел на сцене КГАТОБ в период с 1996 по 2006 год. Однако это была не новая постановка, а перенесенная версия Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Спектакль со всеми декорациями, костюмами, световым и музыкальным решением, а самое главное в хореографии Владимира Владимирова, художественного руководителя балета был передан в дар нашему театру. В тяжелые годы перестройки, такой подарок считался большой роскошью. Постепенно, по причине полного износа декораций и костюмов (спектакль был передан в дар новосибирцами после нескольких лет эксплуатации на сцене) постановка была снята с репертуара, хотя всегда собирала зрительские аншлаги. Сегодня, несомненно, для ценителей балетного искусства премьера новой версии "Корсара" от казахстанского балетмейстера Гульжан Туткибаевой, станет праздником Балета!" - рассказала директор театра Ая Калиева.

 
Балет "Корсар" - считается яркой жемчужиной в копилке мировой музыкальной классики. Наравне с другим знаменитым шедевром Адольфа Адана, балетом "Жизель", входит в Золотой фонд мирового балетного репертуара, в основе которого лежит либретто одноимённой поэмы Байрона. 
 

С момента первой постановки "Корсара" прошло более 160 лет, и постановок было очень много. Их основу составляла музыка Адольфа Адана оркестрованная самим автором, а также фрагменты, написанные другими композиторами: Минкусом, Дриго, Дворжаком, Чайковским, Корнблитом и др. В мире существует около 4-5 вариантов оркестровок балета "Корсар". В новой постановке мы попытались добиться более интересного звучания оркестра. Изюминкой нашей версии является вставной номер для музыкального антракта, в котором мы использовали увертюру к опере Адольфа Адана "La Poupee de Nuremberg" ("Нюрнбергская кукла"). Уверен, что новая постановка балета "Корсар", станет ярким событием в культурной жизни нашего любимого Алматы, ведь это для нас долгожданная премьера года!" - рассказал Ерболат Ахмедьяров.

 
Ведущие солисты балетной труппы театра воплотили на сцене историю корсаров.
 

Корсар" - это романтический, приключенческий балет. Моя задача - поставить динамичный, живой, красочный, захватывающий, современный спектакль. Мы хотим, чтобы зритель почувствовал себя неотъемлемой частью действия и ему захотелось оказаться внутри этого спектакля. Костюмы к балету создал народный художник России Вячеслав Окунев. Как всегда, они отличаются своим неповторимым стилем. Сценографию разработал итальянский художник Вильям Орланди. Его замысел несёт в себе совершенно другое, непривычное для нас построение декораций, особенностью которых является их движение во время действия. Это придаст спектаклю новое ощущение сценического пространства и динамику. А насыщение постановки видеоконтентом, создаст более реалистичное и художественно-целостное восприятие балета", - говорит хореограф-постановщик, Народная артистка РК Гульжан Туткибаева.

 
В галерее Arte в дни премьерных показов пройдет выставка костюмов и фотографий известного казахстанского фотографа Николая Постникова. После пресс-показа балета А. Адана "Корсар" для представителей СМИ состоялась пресс-конференция, на которой артисты и постановочная группа поделились секретами творческой работы над спектаклем.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая