В ГАТОБ имени Абая в Алматы прошел пресс-показ премьеры балета "Корсар"

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая прошел пресс-показ балетной постановки Адольфа Адана "Корсар", передает Kazakhstan Today.

Бессмертная классика в современной хореографической обработке главного балетмейстера-постановщика, Народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, в сценографии итальянского художника Вильяма Орланди сделали балетную постановку масштабным романтическим полотном, авантюрным приключением с обилием мастерски построенных массовых сцен и ансамблей. Дирижером-постановщиком симфонического оркестра ГАТОБ имени Абая выступил Ерболат Ахмедьяров.

Последнее творение Адольфа Адана "Корсар" ставится на сцене ГАТОБ имени Абая в преддверии 165-летия со дня премьеры балета. Ранее "Корсар" шел на сцене КГАТОБ в период с 1996 по 2006 год. Однако это была не новая постановка, а перенесенная версия Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Спектакль со всеми декорациями, костюмами, световым и музыкальным решением, а самое главное в хореографии Владимира Владимирова, художественного руководителя балета был передан в дар нашему театру. В тяжелые годы перестройки, такой подарок считался большой роскошью. Постепенно, по причине полного износа декораций и костюмов (спектакль был передан в дар новосибирцами после нескольких лет эксплуатации на сцене) постановка была снята с репертуара, хотя всегда собирала зрительские аншлаги. Сегодня, несомненно, для ценителей балетного искусства премьера новой версии "Корсара" от казахстанского балетмейстера Гульжан Туткибаевой, станет праздником Балета!" - рассказала директор театра Ая Калиева.

Балет "Корсар" - считается яркой жемчужиной в копилке мировой музыкальной классики. Наравне с другим знаменитым шедевром Адольфа Адана, балетом "Жизель", входит в Золотой фонд мирового балетного репертуара, в основе которого лежит либретто одноимённой поэмы Байрона.

С момента первой постановки "Корсара" прошло более 160 лет, и постановок было очень много. Их основу составляла музыка Адольфа Адана оркестрованная самим автором, а также фрагменты, написанные другими композиторами: Минкусом, Дриго, Дворжаком, Чайковским, Корнблитом и др. В мире существует около 4-5 вариантов оркестровок балета "Корсар". В новой постановке мы попытались добиться более интересного звучания оркестра. Изюминкой нашей версии является вставной номер для музыкального антракта, в котором мы использовали увертюру к опере Адольфа Адана "La Poupee de Nuremberg" ("Нюрнбергская кукла"). Уверен, что новая постановка балета "Корсар", станет ярким событием в культурной жизни нашего любимого Алматы, ведь это для нас долгожданная премьера года!" - рассказал Ерболат Ахмедьяров.

Ведущие солисты балетной труппы театра воплотили на сцене историю корсаров.

Корсар" - это романтический, приключенческий балет. Моя задача - поставить динамичный, живой, красочный, захватывающий, современный спектакль. Мы хотим, чтобы зритель почувствовал себя неотъемлемой частью действия и ему захотелось оказаться внутри этого спектакля. Костюмы к балету создал народный художник России Вячеслав Окунев. Как всегда, они отличаются своим неповторимым стилем. Сценографию разработал итальянский художник Вильям Орланди. Его замысел несёт в себе совершенно другое, непривычное для нас построение декораций, особенностью которых является их движение во время действия. Это придаст спектаклю новое ощущение сценического пространства и динамику. А насыщение постановки видеоконтентом, создаст более реалистичное и художественно-целостное восприятие балета", - говорит хореограф-постановщик, Народная артистка РК Гульжан Туткибаева.

В галерее Arte в дни премьерных показов пройдет выставка костюмов и фотографий известного казахстанского фотографа Николая Постникова. После пресс-показа балета А. Адана "Корсар" для представителей СМИ состоялась пресс-конференция, на которой артисты и постановочная группа поделились секретами творческой работы над спектаклем.

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