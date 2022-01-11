В Генпрокуратуре РК сообщили, какая ответственность ждет нарушителей режима ЧП

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НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - В Генпрокуратуре Казахстана сообщили, какая ответственность ждет нарушителей режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указами президента Республики Казахстан введено чрезвычайное положение на территории города Алматы и Мангистауской области с 01.30 часов 5 января 2022 года до 00.00 19 января 2022 года, а также на территории Алматинской области с 12.30 5 января 2022 года до 00.00 19 января 2022 года.

Согласно указам президента Республики Казахстан на период действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено, предусмотрены следующие основные меры и временные ограничения:

- установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе въезд и выезд транспортных средств;

- проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

- запрещены мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия.

В качестве дополнительных временных ограничительных мер введен комендантский час с 23.00 до 07.00 запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, этилового спирта и алкогольной продукции, предусмотрено временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов.

В соответствии со статьей 20 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, - до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя.

Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

В ведомстве отметили, что виновные лица за нарушение указанных требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности.

Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 Уголовного кодекса (далее - УК) до 2-х лет лишения свободы.

Распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК).

За нарушение режима чрезвычайного положения (статья 476 Кодекса об административных правонарушениях - далее КоАП) и действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения (статья 478 КоАП), предусмотрен административный арест до 15 и 30 суток, соответственно.

При этом совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством (статья 54 УК, статья 57 КоАП) и влечет более строгую ответственность.

В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 Закона "О прокуратуре", призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие. Также призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения. Руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.