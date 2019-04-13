Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В горах Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

"В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и оттепелью в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 метров) в период 13-15 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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