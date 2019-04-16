Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - В горах Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

"В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 метров) в период 16-19 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - сообщает РГП "Казгидромет".

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

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