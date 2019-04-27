Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В горах Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

"В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в бассейнах рек Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2700 метров) и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2400 метров) в период 27 апреля - 2 мая сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - сообщает РГП "Казгидромет".

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