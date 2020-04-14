Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - В горах близ Алматы сохраняется опасность схода лавин, передает Kazakhstan Today.
В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы (в высотной зоне выше 2300 метров) в период 13-16 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин", - сообщили в РГП "Казгидромет".
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
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