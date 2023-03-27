В горах близ Алматы сохраняется высокий уровень лавинной опасности

С начала года в регионе произошло более 60 случаев самопроизвольных сходов лавин общим объемом более 62 тысяч м3

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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения № 10 от 26 марта информирует, что в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (Большая и Малая Алматинка) сохраняется высокий уровень лавинной опасности в период 26-28 марта.





По информации ведомства, с начала года в регионе произошло более 60 случаев самопроизвольных сходов лавин общим объемом более 62 тысяч м3. Жертв и пострадавших нет, так как лавины сходили в труднодоступных местах.





Управлением по ЧС Медеуского района совместно с Казселезащитой проведен мониторинг ГК "Пионер", на территории которого сохраняется лавинная опасность. В данное время курорт закрыт. Кроме того, для безопасности отдыхающих и населения в Иле-Алатауском национальном парке (Алмарасан, Аюсай) проводится разъяснительная работа о лавинной опасности и вручают памятки. Выставлены посты ДП, организовано дежурство сотрудников Казселезащиты.





ДЧС города и Казселезащита рекомендуют в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, чтобы не спровоцировать сход лавин.