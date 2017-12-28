В горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин

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В горных районах Алматинской области возможен сход снежных лавин27.12.2017
Общество  22:13

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупреждает о возможном сходе снежных лавин в горных районах Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанская и Жамбылская области) и в горных районах Алматинской области в период с 27 по 28 декабря ожидается сход снежных лавин.

"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!", - предупреждает департамент по ЧС.
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