27.02.2023, 14:48 46616
В городах Казахстана 1 марта прозвучат сирены
Республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты запланирована в рамках Всемирного дня гражданской обороны с 9.00 до 12.00
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта 2023 года с 9.00 по 12.00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, сообщает МЧС РК.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений. В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях", - предупредили в ведомстве.
Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации," - пояснили в МЧС.
Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.
Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в министерстве.
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28.02.2023, 17:17 5311
Одно из старейших изданий Казахстана - "Экспресс К" объявило о своем закрытии
Фото: Экспресс-К/Андрей Халин
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция портала "Экспресс К" официально объявила о своем закрытии.
Сообщение о закрытии опубликовано на сайте издания.
Миссия одного из старейших информационных изданий Казахстана подошла к концу. Редакция "Экспресс К" завершает работу и закрывается. Несмотря на минорность ситуации, коллектив портала предлагает читателям вспомнить основные вехи нашего пути и расстаться добрыми друзьями", - говорится в сообщении.
В этом году изданию исполнилось 103 года. Газета была основана в 1920 году под названием "Юношеская правда" и являлась официальным печатным органом комсомола Казахстана. Затем до 1928 года издавалась как "Комсомолец", а еще позже выходила под названием "Ленинская смена".
В 1973 году "Ленсмена" была награждена орденом "Знак Почета", который присваивался за высокие достижения в общественно полезной деятельности", - сообщается в информации.
В "Экспресс К" работали многие известные отечественные журналисты.
Название "Экспресс К" издание получило в 1991 году, сменив молодежную повестку на общественно-политическое направление. В 2021 году газета перестала выходить в печатном виде и полностью перешла в интернет.
Редакция поблагодарила всех своих читателей за доверие, интерес и конструктивную критику.
28.02.2023, 16:47 6316
Выдержат ли алматинские новостройки землетрясение, рассказали в КазНИИСА
Процесс строительства институт не контролирует
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Насколько прочны новостройки и смогут ли они выдержать землетрясение, рассказал управляющий директор по производству Казахского государственного научно-исследовательского и проектного института (АО "КазНИИСА") Ералы Шокбаров.
По новым домам никаких данных нет, так как строятся они по индивидуальному проекту. Он разрабатывается для конкретного дома или ЖК, делается расчетное обоснование и начинается строительство, рассказал Шокбаров в интервью Krisha.kz.
Если монолитный дом построен строго по утвержденному проекту - он сейсмостойкий. Однако КазНИИСА не может проверить, так ли это. Процесс строительства институт не контролирует. Как на самом деле был построен тот или иной дом, знает только автор проекта, который в итоге принимал его, и технический надзор данного проекта", - говорит Шокбаров.
Он отметил, что определить сейсмическую безопасность дома можно лишь при его детальном обследовании.
Во время обследования определяются физико-механические свойства конструкции, бетона, измеряется диаметр арматуры и т.д. Таким образом вычисляется прочность фундамента, стен и перекрытий. И только на основании этого можно сделать заключение о сейсмостойкости", - подчеркнул специалист.
Он также добавил, что проверить на сейсмостойкость новостройку или уже давно заселенный дом можно, но для этого нужно получить стопроцентное согласие всех собственников, которые в нем проживают. То есть каждый владелец квартиры должен подписать согласие на проведение работ по вычислению сейсмостойкости.
Напомним, ранее КазНИИСА презентовал единые нормы в сейсмостойком строительстве для стран СНГ.
На прошлой неделе в ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Жетысуского района житель города предложил перенести все многоэтажное строительство из Алматы в Gate City из-за сейсмоопасности и нагрузки на инфраструктуру.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно, разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
28.02.2023, 10:45 18391
В МЧС предупреждают об угрозе масштабного паводка
Фото: МЧС РК
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году паводок может быть масштабным из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы, сообщил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
При неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. В 17 регионах страны, в том числе в Атырауской - 36, Костанайской - 34, ЗКО - 32, Акмолинской - 31, Алматинской - 27, Туркестанской - 16, Актюбинской и Карагандинской по 12, ВКО - 10, СКО и области Абай по 8, области Жетысу - 7, Жамбылской, Кызылординской и области Улытау по 6, Павлодарской - 3, Алматы - 1", - сообщил глава МЧС.
По его словам, в регионах проведено 114 заседаний областных, городских и районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, в том числе 31 внеплановое. Совместно с подразделениями полиции проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушений правил благоустройства территорий населенных пунктов, это содержание дренажных и арычных систем, вывоз снега, с привлечением лиц к административной ответственности.
Ильин обратил внимание на то, что с начала года сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе.
Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что в случае повышенного сброса с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора возможно затопление территорий Туркестанской и Кызылординской областей. Положение усугубляется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался Комитетом по водным ресурсам при низких расходах воды, что не позволяет безопасно увеличивать сбросы воды", - рассказал министр.
При этом он отметил, что предложения МЧС по созданию межведомственной рабочей группы для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе не учтены Министерством экологии и природных ресурсов.
Оценка готовности гидротехнических сооружений к паводку также затрудняется из-за ежегодного изменения их количества Министерством экологии и природных ресурсов.
Кроме того, по словам Ильина, фактический износ большинства водохозяйственных объектов в стране на сегодня составляет более 60%, в связи с чем снижена их надежность и безопасность.
Для оценки безопасности и производительности гидротехнических сооружений требуется их многофакторное обследование. В этой связи необходима поддержка бюджетной заявки Комитета водных ресурсов МЭПР в финансировании этого процесса.
Ильин подчеркнул также, что обеспокоенность вызывают не только гидротехнические сооружения, построенные в прошлом столетии, но и новые ГТС.
В 2021 году в Алматинской области зарегистрированы 3 факта нарушения правил эксплуатации водохранилищ, находящихся в коммунальной собственности, где создалась угроза подтопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению от ГТС.
Юрий Ильин рассказал, что подтоплениям, случившимся в начале месяца в южных регионах страны, поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков. В результате были подтоплены дворы и улицы 46 населенных пунктов.
По его словам, данный факт возможно было заблаговременно предотвратить в рамках программных документов.
Но в итоге факт налицо, это говорит о формальном подходе к исполнению поручений и планирующих документов", - подчеркнул министр.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега, однако не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне, и указал, что акимам необходимо активизировать вывоз снега.
По его словам, к осложнению паводковой ситуации в южных регионах привело отсутствие водоотводных каналов, арыков и защитных обвалований вокруг населенных пунктов. В результате в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками. Кроме того, в Атырау из-за резкого таяния снега и обильных осадков произошло подтопление улиц города.
Надо оперативно провести расчистку арыков и ливневой канализации, осуществить возведение временных земляных валов и дамб. Министерству индустрии и акимам регионов необходимо продолжить подготовку дорог, мостов и водопропускных сооружений к повышенным объемам воды", - подчеркнул глава кабмина.
Он добавил, что, по прогнозу Казгидромета, в марте температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны ожидаются выше нормы, к чему "надо быть готовыми".
Глава правительства поручил отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации в рамках республиканского учения "Көктем-2023", подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения.
Нужно также определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема на случай эвакуации населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных", - отметил Смаилов.
Кроме того, по его словам, требуется выработать шаги по ремонту коммунальных, частных и бесхозяйных гидротехнических сооружений, откорректировать объемы наполнения водохранилищ и при необходимости принять меры по их заблаговременному и безопасному опустошению.
Напомним, в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах.
27.02.2023, 17:17 41271
На "АрселорМиттал Темиртау" за прошлый год выявили около двух тысяч нарушений промбезопасности
Фото: gmk.center
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошлый год на "АрселорМиттал Темиртау" выявили около 2 тысяч нарушений требований в области промышленной безопасности, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов.
При наступлении сроков, указанных в предписании, контрольный орган проводит внеплановую проверку по контролю над исполнением выданного предписания и в случае нарушения привлекает к ответственности по статье 462 КоАП РК", - цитирует kaztag.kz Ныгмеджана Макажанова.
По его словам, уполномоченный орган всегда держит на особом контроле ситуацию, связанную с АМТ, информирует zakon.kz.
В каждом предписании устанавливаются различные сроки в зависимости от величины и объема нарушения и возможности их устранения. Устранение нарушений иногда связано с временными и финансовыми возможностями, поэтому одного срока в предписаниях не бывает. По каждому нарушению устанавливаются разные сроки", - добавил председатель Комитета промышленной безопасности МЧС.
Напомним, в минувшем году в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли пять работников, еще четверо пострадали.
Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку предприятия в связи с регулярными авариями, в которых гибнут люди.
В Минэкологии заявили, что будут требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
27.02.2023, 12:36 50016
Два котла на ТЭЦ Экибастуза выведены из работы на ремонт
К 15.00 станция планирует выйти на параметры подачи в 70 градусов
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Экибастуз. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На теплоэлектроцентрали Экибастуза на краткосрочный ремонт вывели два котла, сообщает ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
В связи с благоприятными погодными условиями (наружная температура воздуха -6) 26 февраля на текущий краткосрочный ремонт были выведены 2 котла. Данные ремонты завершены, котлоагрегаты поэтапно вводятся в работу. К 15.00 станция планирует выйти на параметры подачи в 70 градусов", - говорится в сообщении "Экибастузтеплоэнерго".
Отмечается, что по состоянию на 10.00 температура сетевой воды на выходе (подаче) из ТЭЦ составляет 54 градуса. В работе на станции находятся 5 котлоагрегатов, еще один - в резерве.
Напомним, Скляр ответил, за чей счет будет осуществляться модернизация ТЭЦ Экибастуза.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
В настоящее время по всей республике идет аудит ТЭЦ и электросетей, который планируют завершить до конца первого квартала.
27.02.2023, 09:45 55731
Сигареты без акцизных марок на 280 млн тенге изъяли у жителя Караганды
Выявлено почти полмиллиона пачек сигарет
Фото: скриншот из видео АФМ
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Караганда. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизных марок стоимостью более 280 млн тенге выявили у жителя Караганды. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Сотрудниками регионального департамента АФМ были проведены следственные действия в сфере теневой экономики, в ходе которых изобличена незаконная предпринимательская деятельность жителя города.
В ходе обысков в складских помещениях обнаружена и изъята табачная продукция различных марок и наименований в общем количестве более 432 тысячи пачек. Согласно заключению специалиста, общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 млн тенге", - сообщили в АФМ.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
26.02.2023, 18:30 81746
Телерадиокомплекс президента Казахстана представил анонс документального фильма о возможном сильном землетрясении
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в телеграм-канале представил анонс документального фильма по теме землетрясений "Безопасное завтра", передает корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today.
Наша страна входит в список государств с сейсмической нестабильностью, и разрушительное землетрясение в Турции заставляет задуматься, насколько Казахстан готов к подобного рода бедствиям", - говорится в описании анонсируемого фильма.
6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Все это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.
Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
25 февраля сообщалось, что возле одной из турецких деревень после землетрясения появилась огромная воронка. По словам местных жителей, появление подобных воронок в районе не является каким-то экстраординарным событием.
26.02.2023, 17:40 80266
В горах Алматы перекрыли дороги
Перекрыта дорога Шымбулак - Эдельвейс
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинских горах из-за непогоды ограничили движение по дорогам, сообщает департамент по ЧС Алматы.
В связи с выпадением значительных осадков в виде снега и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы с 25 февраля 2023 года выставлены блокпосты силами департамента полиции в количестве 2 экипажей для ограничения доступа населения и автотранспорта", - говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, блокпосты стоят выше плотины Аюсай и на автодороге Шымбулак - Эдельвейс.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?