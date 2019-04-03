Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В городах Казахстана отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, передает Kazakhstan Today.





Основная миссия Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма - обратить внимание общества на проблемы людей с аутизмом, дать почувствовать родителям этих детей, что они не одни, а главное - помочь детям в социализации и возможности вести полноценный образ жизни и добиваться успеха в жизни.

В Алматы благотворительным концертом отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Масштабное мероприятие, которое проходит во дворце спорта имени Балуана Шолака собрало около 300 человек разного возраста с различными диагнозами.

Как пояснила один из организаторов мероприятия Жанат Каратай, здесь участвуют не только люди с аутизмом, но и с задержкой психического и речевого развития, эпилепсией, умственной отсталостью, синдромом Дауна, ДЦП.

Этот день во всем мире отмечается с 2008 года. Я занимаюсь его проведением с 2009, для того чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме", - сказала Жанат Каратай.

Она отметила, что категория граждан в Казахстане с этим заболеванием увеличивается с каждым годом. Только на сегодня, по официальным данным, в Казахстане аутизмом страдает около 2000 человек.

Сейчас очень мало, практически нет программ, направленных на реабилитацию и абилитацию детей и взрослых с особенностями в развитии такими, как аутизм", - отметила организатор мероприятия.

Жанат Каратай также добавила, что с этой целью разработала программу "адаптивное катание", которое уже второй год поддерживается акиматом города.

В ходе мероприятия родители таких детей выступили в благотворительном концерте, организовали флешмоб, "Золотым детям - золотые шары". Также организаторы подготовили творческие мастер-классы для детей, шоу мыльных пузырей, контактное шоу с дрессированными собачками и детская дискотеку.

На официальном открытии мероприятия первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии Nur Otan Станислав Конкуров добавил, что этой проблеме государством уделяется большое внимание: "С 2013 года партией Nur Otan реализуется партийный проект "Кедергісіз отбасы" - "Будущее без барьеров", в рамках которого рассматривается вопрос о трудоустройстве, об обеспечении безбарьерной зоны и образовании и многое другое", - отметил Станислав Конкуров.

Он также добавил, что с 2015 года акиматом Алматы для детей с особенными потребностями выделяемые средства увеличилось вдвое, на 4,2 млрд тенге.

В прошлом году здесь трудоустроены более 1000 людей с инвалидностью, а также оказывается поддержка и другим нуждающимся людям.

В городах Нур-Султане, Кызылорде, Алматы, Усть-Каменогорске были созданы различные адаптационные центры, где особенные дети занимаются спортом, музыкой и так далее. Также был создан проект "Аутизм победим", благодаря которому многие дети показывают свои способности" - добавил он.

Стоит отметить, что мероприятие проводится общественным фондом Pioneer Concept совместно с агентством спортивного маркетинга Info Jump, при поддержке дворца спорта имени Балуана Шолака и акимата города Алматы. Основной миссией этого дня является обратить внимание общества на проблемы людей с аутизмом, дать почувствовать родителям этих детей, что они не одни, а главное - помочь детям в социализации и возможности вести полноценный образ жизни и добиваться успеха в жизни, сообщает МИА "Казинформ".

Кроме того, сегодня в Нур-Султане, на площадке школы-гимназии №22, проходит инклюзивная спартакиада для детей, приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

С 2008 года 2 апреля отмечается как всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Казахстан уже несколько лет участвует в данной акции. Мы, как общество, занимающееся проблемами детей с диагнозом аутизм, как и наши коллеги по всему миру, хотим привлечь внимание к нашим детям. Хотим, чтобы о них знали, чтобы общество воспринимало и понимало этих детей. Мы решили провести инклюзивную спартакиаду, чтобы показать, что наши дети также в спорте, благодаря своим близким и родным, они тоже могут достичь больших успехов. В мероприятии принимают участие порядка ста детей, которых пришли поддержать их родители, братья, сестры, то есть порядка 100 семей. Проводим спортивные игры по примеру "Веселых стартов", после организован праздничный концерт, благодаря поддержке общественного фонда "Особенные праздники", также запланировано награждение и фотосессия", - сообщила в интервью корреспонденту BNews.kz председатель столичного общественного объединения родителей детей с аутизмом "Орда" Салтанат Есмагамбетова.

По словам Есмагамбетовой, на спартакиаде не будет призовых мест. "Мы подготовили грамоты семьям и детям, чтобы мотивировать их, за то, что они пришли, участвовали. Призовые места – это было бы неправильно по отношению к особенным детям, к их родным. Я считаю, что все наши дети – они победители, потому что они борются со своими особенностями в развитии. Каждая семья достойна только самого первого места", - подчеркнула Есмагамбетова.

В свою очередь, мама особенного ребенка Меруерт Кушенова отметила, что хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проходили как можно чаще.

Сегодня проводится спартакиада для особенных детей. Нам жизненно необходима социализация, коммуникация наших детей. Сегодня пришли участвовать в спартакиаде. Общаюсь с мамами, есть несколько своих чатов, делимся опытом, берём информацию, о таких событиях узнаем. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще, не только в этот день, возможно, чтобы такие мероприятия проходили каждый месяц", - рассказала Кушенова.

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