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В гостиницах Алматы обнаружили 35 девушек легкого поведения

09.04.2019, 12:27 6103
Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - В гостиницах Алматы обнаружили более 35 девушек легкого поведения, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, в рамках проводимых периодических профилактических мероприятий по выявлению, предоставлению помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, а также приставание в общественных местах участковыми инспекторами Турксибского района и сотрудниками департамента полиции мегаполиса проводились рейды по задержанию и привлечению к административной ответственности женщин, оказывающих интимные услуги, а также лиц, способствующих развитию интим-бизнеса.
 
"Мобильные группы проверили как гостиницы, бары, так и квартиры в жилых домах, где нередки случаи организации притонов. Как правило, под видом безобидных объектов различных форм собственности зачастую кроются целые притоны. К примеру, ранее службами и подразделениями полиции Алматы выявлялись притоны на территории СТО, вулканизациях и мест общепита. По результатам точечных рейдов девушки легкого поведения привлечены к административной ответственности по статье 449 КоАП РК, а в отношении лиц, предоставлявших помещения заведомо для занятия проституцией или сводничества, собраны материалы административного производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 450 КоАП РК", - информировал начальник Управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев. 
 

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