В каких случаях казахстанцам будут помогать за границей, рассказали в МИДе

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Казахстана намерено усилить защиту граждан РК за рубежом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Изменения в "Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете" по программе "Представление интересов РК за рубежом" размещены на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Изменен заголовок закона, теперь он звучит так: "Об утверждении Правил реализации мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в затруднительном положении, в том числе вследствие форс-мажорных обстоятельств, а также принятия мер в отношении умерших граждан Республики Казахстан в государстве пребывания".

МИД также добавил в закон новые случаи, когда казахстанцы могут рассчитывать на помощь государства.

В их числе:

- оставление несовершеннолетних граждан Республики Казахстан на территории иностранного государства без попечения родителей или иных законных представителей;

- незаконный ввоз граждан Республики Казахстан в иностранное государство;

- противоправные деяния, направленные против Республики Казахстан;

- форс-мажорные обстоятельства.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные, непредотвратимые и неподвластные контролю со стороны граждан Республики Казахстан и имеющие непредвиденный характер, включая военные действия, террористические акты, стихийные явления", - говорится в документе.

К видам финансовой помощи относятся расходы на:

- возмещение транспортных расходов из иностранного государства в Республику Казахстан, а также расходов на оплату дополнительных посадочных мест в транспортном средстве (не более стоимости билета экономкласса), необходимых по медицинским показаниям;

- возмещение услуг переводчика (не более суммы, эквивалентной 15 долларам США за один день);

- возмещение услуг адвоката (не более суммы, эквивалентной 45 долларам США за один день);

- единовременная материальная помощь на:

питание (не более суммы, эквивалентной 80 долларам США в день);

проживание (не более суммы, эквивалентной 200 долларам США в день);

приобретение вещей первой необходимости в случае их отсутствия (не более суммы, эквивалентной 280 долларам США);

расходы за отправку багажа, оформление груза 200 (гробов и урн с прахом умерших граждан Республики Казахстан для отправки в Республику Казахстан) с оплатой расходов за транспортировку и оформление соответствующих документов (справок) в стране пребывания, приобретение гробов (ящиков, урн), бальзамирование, хранение тела в морге, кремирование или захоронение в государстве пребывания;

- возмещение медицинских услуг или исследований, связанных с угрозой жизни при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые не покрываются страховым полисом (кроме случаев, когда гражданин Республики Казахстан оказался в затруднительном положении, осознавая возможные риски).

Во всех случаях, описанных выше, финансовая помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Обсуждение документа продлится до 23 сентября 2021 года.

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