Караганда. 11 июля. Kazakhstan Today - В Караганде компьютерный клуб и караоке работали во время карантина, передает Kazakhstan Today.

Нарушения в ходе рейда выявили специально созданные мобильные группы, которые следят за соблюдением эпидрежима. Координацию мобильных групп ведёт Центр оперативного реагирования регионального оперативного штаба, сообщили в акимате Карагандинской области.

Среди нарушителей оказался один из популярных компьютерных клубов Караганды, в котором находилось ещё и караоке. Двери заведения были распахнуты для клиентов. И это несмотря на то, что деятельность караоке- и компьютерных клубов в период карантина запрещена. В помещении находилось около 70 человек, в том числе несовершеннолетние.

Руководству грозит штраф - почти 640 тысяч тенге (230 МРП). Посетителей привлекать к ответственности не будут.

Напоминаем, что, посещая увеселительные заведения и разного рода клубы, чья деятельность запрещена во время карантина, молодые люди подвергают опасности не только своё здоровье, но и здоровье своих близких.

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