В Караганде на маршрут не вышли некоторые автобусы

КАРАГАНДА. 10 ОКТЯБРЯ - В Караганде общественный транспорт ходит с перебоями из-за дефицита дизельного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет региональное издание ekaraganda.kz , в редакцию поступают жалобы от горожан: люди не могут дождаться общественного транспорта.

Водители говорят, что нет солярки", - делятся карагандинцы.

Городские власти от сферы транспорта тем временем подтверждают: на автозаправочных станциях на данный момент нет дизельного топлива.

Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса - 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута №02, на некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. Маршруты №28 и 29 находятся на линии.

Завтра, 11 октября, по информации автопарков города, ожидается плановый запуск всех маршрутов. Этот вопрос находится на контроле отдела КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", - сообщают в профильном ведомстве.





Причина дефицита дизтоплива в Казахстане, по данным Минэнерго, в том, что Павлодарский НПЗ остановлен на ремонт.