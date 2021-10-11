В Караганде на маршрут не вышли некоторые автобусы
10.10.2021, 19:01 94690
КАРАГАНДА. 10 ОКТЯБРЯ - В Караганде общественный транспорт ходит с перебоями из-за дефицита дизельного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишет региональное издание ekaraganda.kz, в редакцию поступают жалобы от горожан: люди не могут дождаться общественного транспорта.
Водители говорят, что нет солярки", - делятся карагандинцы.
Городские власти от сферы транспорта тем временем подтверждают: на автозаправочных станциях на данный момент нет дизельного топлива.
Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса - 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута №02, на некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. Маршруты №28 и 29 находятся на линии.
Завтра, 11 октября, по информации автопарков города, ожидается плановый запуск всех маршрутов. Этот вопрос находится на контроле отдела КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", - сообщают в профильном ведомстве.
Причина дефицита дизтоплива в Казахстане, по данным Минэнерго, в том, что Павлодарский НПЗ остановлен на ремонт.
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Принято постановление о переносе дней отдыха в 2022 году
11.10.2021, 11:01 5860
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление "О переносе дней отдыха в 2022 году", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно постановлению, в 2022 году перенесут следующие дни отдыха:
- с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года;
- с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
В Алматинской области поздравили ветеранов медицинского труда
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ОКТЯБРЯ - Главный врач Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Жумахан Молдакулов совместно с территориальным объединением профсоюзов "Профсоюзный центр Алматинской области" в рамках празднования Дня пожилых людей поздравил ветеранов медицинского труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На мероприятие были приглашены медработники, посвятившие свою жизнь медицине и внесшие большой вклад в развитие здравоохранения Алматинской области. В их числе врачи с 40-летним стажем, облегчившие страдания многих людей и спасшие немало жизней.
На сегодняшний день 22 сотрудника нашего коллектива в пенсионном возрасте. Некоторые из них вышли на заслуженный отдых, а некоторые все еще продолжают свою деятельность, воспитывая молодое поколение медицинских работников. Это очень ценно для нас", - сказал Жумахан Молдакулов.
Большой коллектив Талдыкорганской городской многопрофильной больницы поздравил ветеранов медицинского труда и выразил им благодарность и признание за многолетний честный труд.
Полиция Алматы проводит расследование по факту избиения лошадей
11.10.2021, 09:21 16174
АЛМАТЫ. 11 ОКТЯБРЯ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил о ходе расследования уголовного дела по факту избиения лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время по делу нами установлены личности всех фигурантов (5 основных). С их участием проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил Рустам Абдрахманов.
Он напомнил, что уголовное дело, зарегистрированное 5 октября 2021 года в ЕРДР департамента полиции Алматы по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 316 УК РК (Жестокое обращение с животными), находится в производстве дознавателей управления дознания департамента полиции города.
Расследование продолжается. По результатам будет информационное сообщение", - добавил заместитель начальника департамента полиции.