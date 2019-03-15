В Караганде основам предпринимательства обучат более 1000 человек

Караганда. 14 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области набран первый поток для обучения основам предпринимательства по проекту "Бастау" НПП "Атамекен", передает Kazakhstan Today.

Курсы по всему региону стартовали сегодня. Потенциальные кандидаты прошли отборочное тестирование на выявление предпринимательского потенциала. По его результатам на обучение зачислены 417 человек, в том числе 20 многодетных матерей.

Обучение по проекту длится 25 дней. Слушатели получают стипендию. Занятия ведут профессионально подготовленные бизнес-тренеры. Курс рассчитан на 200 часов, из которых на теорию приходится 80 часов, а остальная часть - это практика и точечная работа с каждым участником.

"За этот период слушатели имеют возможность воплотить в жизнь собственную бизнес-идею, углубленно изучают навыки предпринимательства, детально рассматривают все плюсы и минусы, так сказать "подводные" камни. Мы учим не только тому, как открыть своё дело и вести бизнес. Наша задача - помочь избежать типичных ошибок, которые допускают многие начинающие предприниматели", - говорит областной координатор проекта "Бастау" Асем Бухарбаева, эксперт отдела нефинансовой поддержки Региональной палаты предпринимателей.

Каждый участник проекта в финале будет защищать перед комиссией свой бизнес-план. Наставники подскажут свободные ниши на рынке и помогут найти подходящее направление.

Начинающие предприниматели получат сопровождение в реализации бизнес-идей. Как показывает анализ, в основном проекты касаются животноводства,также сферы услуг. Стартовые суммы небольшие - в пределах 2-6 млн тенге.

Проект "Бастау" особенно помогает сельским жителям. В 2018 году в области было обучено 1989 безработных и самозанятых. Поддержку в виде заёмных и грантовых средств уже получили более 800 проектов сельчан. Общая сумма составила свыше 2,5 млрд тенге.

Карагандинская область успешно реализует проект, отметила координатор. В 2019 году в рамках "Бастау" планируется обучить основам предпринимательства более 1000 человек.

Проект НПП "Атамекен" реализуется с 2017 года и направлен на обучение основам бизнеса в первую очередь безработных и самозанятых. Он является частью Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.

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