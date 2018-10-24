В Караганде планируют внедрить систему электронного билетирования в автобусах

Караганда. 24 октября. Kazakhstan Today - В общественном транспорте Караганды планируется внедрить систему электронного билетирования. Об этом в ходе Интернет-конференции на портале "Открытый диалог" сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает Kazakhstan Today.

В ходе Интернет-конференции Ерлану Кошанову поступило предложение создать рабочую группу Общественного совета по контролю качества услуг в общественном транспорте. В настоящее время в адрес общественной организации поступают жалобы на работу общественного транспорта, а также на действия сотрудников полиции. В этой связи главе региона также поступила просьба организовать совещание с участием руководителей отделов полиции, на котором обсудить проблемные вопросы.

В ответ на обращение Ерлан Кошанов проинформировал, что ранее уже дал поручение своим подчиненным вести мониторинг работы общественного транспорта.

"В целях выявления и устранения недостатков, а также повышения качества обслуживания на общественном транспорте областного центра мной в сентябре этого года дано поручение моим заместителям, руководителям областных управлений и руководству города Караганды о проведении мониторинга состояния городских перевозок путем совершения поездок на автобусах внутригородских маршрутов. Итоги обследования показали и подтвердили основные проблемы, накопившиеся сегодня в сфере общественного транспорта областного центра. Акимату города дано поручение о принятии мер по устранению выявленных недостатков. В свою очередь проведение мониторинга государственными служащими будет продолжено", - сообщил аким области.

При этом он отметил, что для обеспечения высокого качества оказываемых транспортных услуг планируется внедрение на городских маршрутах системы электронного билетирования, поскольку при данной системе исключается контакт кондуктора с пассажирами. Кроме этого, система позволит обеспечить финансовую прозрачность деятельности перевозчиков, исключит теневой оборот, в результате чего увеличится доход перевозчиков.

"На сегодняшний день акиматом города Караганды ведется работа по внедрению данной системы", - уточнил глава региона.

Он также обещал принять к сведению пожелание по созданию Общественного Совета по контролю качества оказания условий обеспечения доступной транспортной среды.

"Касательно работы сотрудников полиции сообщаю, что ежеквартально в областном акимате проводятся заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений по Карагандинской области, где руководители правоохранительных органов отчитываются о текущей ситуации и проделанной работе в регионе", - заключил Ерлан Кошанов.

Напомним, работа общественного транспорта обсуждалась на совещании в областном акимате в сентябре текущего года. По итогам обсуждения Ерлан Кошанов поручил своим заместителям и руководителям управлений не реже одного раза в неделю совершать поездки в общественном транспорте. Мониторинг будет вестись с целью улучшения качества обслуживания пассажиров. Глава региона поручил обращать особое внимание на регулярность, качество и вежливость обслуживания.

Кроме того, на совещании стало известно, что в Караганде завершается монтаж оборудования для системы электронной оплаты проезда. Как ожидают власти города, система заработает к концу года.

О планах внедрения системы электронного обилечивания в Караганде впервые заговорили осенью 2017 года. В июне 2018 года установили первые терминалы, которые начали работать в тестовом режиме. Оборудование в Караганду привезли из корейского города Пусан.

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