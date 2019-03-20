Караганда. 19 марта. Kazakhstan Today - В Караганде подрядчики отремонтируют за свой счет 1,5 тыс. квадратных метров дорог, передает Kazakhstan Today.

Этой весной подрядчикам за свой счёт придётся отремонтировать 1500 квадратных метров дорог. Дело в том, что асфальт, который они постелили, пришёл в негодность до того, как истёк гарантийный срок", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, сейчас в Караганде находятся на гарантии 152 дороги, или 2 млн 450 квадратных метров асфальта. По итогам обследования, которое провели специалисты городского акимата, в негодность пришли 1500 квадратных метров покрытия - это всего 0,06% от общего количества.

"По всем этим участкам выданы предписания подрядчикам. Они должны устранить за свой счёт дефекты, как только позволит погода. Гарантийный срок - три года. Если отремонтируют плохо, то потом опять будут переделывать", - сообщил заместитель акима Караганды Сабит Оспанов.

Согласно пояснениям подрядчиков, причины столь быстрого разрушения дорожного полотна - некачественный битум, суровый климат, талые воды и высокая интенсивность движения.

Также в пресс-службе проинформировали, что всего в этом году в Караганде капитально отремонтируют 16 городских дорог и 18 внутриквартальных, 12 из которых находятся в Октябрьском районе и 6 - в районе имени Казыбека би.

Также в этом году планируют начать масштабную реконструкцию улиц Магнитогорской и Карла Маркса. Там полностью заменят асфальт, сделают ливневую канализацию, пешеходные и технические тротуары.

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