В Караганде повышают доступность поиска работы для граждан

Караганда. 11 января. Kazakhstan Today - В Караганде придумали новый способ сокращения числа неработающей молодёжи. По инициативе акимата области впервые на рынке "Шыгыс" открыли пункт Центра занятости, передаёт Kazakhstan Today.





Теперь здесь можно выбрать не только овощи или фрукты, но и найти работу и узнать, как начать свой бизнес. В этих вопросах помогут специалисты Центра занятости и консультанты Палаты предпринимателей "Атамекен", сообщили в УВП Карагандинской области.

Новый пункт решили открыть на рынке неслучайно: здесь большая проходимость людей. Каждый день рынок "Шыгыс" посещают более 10 тысяч человек, среди которых и те, кто не имеет постоянной работы.





Как правило, в поисках случайного заработка некоторые граждане приходят именно сюда. Зачастую основной контингент - это молодёжь, которая без образования, либо те, кто из-за отсутствия опыта не смогли трудоустроиться.





Поэтому, как отметил Ерлан Кошанов, открытие данного пункта на рынке должно помочь соискателям выбрать достойную работу по своим интересам.





"Сегодня в стране, благодаря инициативам президента, созданы все условия для тех, кто хочет переобучиться, найти работу или открыть собственное дело, получив микрокредит. У кого нет специальности, есть возможность обучиться или переобучиться. При этом государство оплатит стипендию, поможет покрыть коммунальные расходы, предоставит льготный проезд. Но об этих программах многие не знают. Поэтому консультанты будут всем рассказывать об этих возможностях", - сказал Ерлан Кошанов.





Глава государства объявил 2019 год Годом молодёжи. Открытие такого пункта Центра занятости - одно из важных мероприятий для поддержки молодёжи, подчеркнул аким области.





С первого дня работы пункта Центра занятости в него начали приходить посетители. Консультанты с каждым работают персонально вплоть до трудоустройства.





Открытие такого пункта здесь - это очень хорошая идея. Например, я и не знала, что можно получить профессию бесплатно. Я на этом рынке работаю уборщицей, но всегда хотела быть поваром. Получить профессию не было возможности. Сегодня проконсультировалась в Центре занятости, и в ближайшее время я уже начну обучение", - говорит Нина Малюченко.





В первый день работы центр посетили более 300 человек. Аналогичные пункты занятости появятся на всех городских рынках Караганды, а также в Жезказгане, Темиртау, Балхаше и Сатпаеве.





Кроме этого, будет запущен электронный гид с пошаговым алгоритмом по всем государственным программам. Основная цель - это адресная помощь и решение проблемных вопросов молодых людей.





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