В Караганде проходит международный айтыс

Караганда. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде в рамках программы "Рухани жангыру" стартовал международный айтыс, посвящённый 125-летию великого поэта и писателя, государственного и общественного деятеля Сакена Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

Торжественная церемония открытия айтыса прошла в одноимённом казахском драмтеатре, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Айтыскеров, приехавших из столицы и других городов Казахстана, а также из Монголии, Кыргызстана, Китая, встретили с большим почётом. Народные певцы вошли в здание театра по красной дорожке.

Айтыс - это вера. Народ иногда не доверяет другим, но от акынов ждёт только правды. Я думаю, это самая высокая награда - доверие народа. Как говорил Сакен Сейфуллин, "Айтыс - истина времени". Во-вторых, айтыс - это сердце. Человека могут обманывать глаза, уши, даже язык, но сердце никогда не обманет. Поэтому и ваши произведения народ воспринимает сердцем", - приветствовал участников аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

По словам главы Международного союза айтыса и жыршы-термеши Журсина Ермана, карагандинская публика - самая горячая и пристрастная.

Я рад, что юбилей Сакена-ага на родной карагандинской земле празднуют с таким размахом. В его честь уже прошло не одно торжество. Айтыс продолжил празднования и собрал сильнейших акынов. Это и есть настоящая реализация великой идеи "Рухани жангыру", которую выдвинул наш Елбасы - Первый Президент Республики Казахстан. Замечательно, что этот айтыс покажут на всю страну - в эфире телеканала Qazaqstan. Это стало возможным благодаря меморандуму, который заключили телерадиокорпорация, партия Nur Otan и наше общественное объединение", - отметил Журсин Ерман.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобные проекты способствуют духовному возрождению, сохранению культурного кода нации, подчёркивают организаторы и участники.

Сакен Сейфуллин, в чью честь проводится этот айтыс, очень много сделал для казахского народа. В Казахстане айтысы проводят гораздо чаще, чем на моей родине. Это очень хорошо, что так ценят культурное наследие, чтят традиции и поддерживают народное искусство", - сказал айтыскер из Бишкека Женишбек Токтобеков.

В течение двух дней на сцене театра 18 айтыскеров будут бороться за главный приз. На церемонии закрытия 19 сентября станут известны имена победителей.

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