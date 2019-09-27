В Караганде проходит международный саммит студенческих лидеров

Караганда. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинском экономическом университете началась работа Международного саммита студенческих лидеров "Участие студенческой молодёжи в управлении современным вузом", передает Kazakhstan Today.

Саммит, организованный по инициативе ректора КЭУ, посвящён Году молодёжи и проводится совместно с управлением по вопросам молодёжной политики в рамках программы "Рухани жангыру". В нём принимают участие студенты из различных регионов Казахстана, а также из России, Украины, Таджикистана и Монголии.

Как отметил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев, цель саммита - это обмен опытом деятельности молодёжных лидеров в области развития студенческого самоуправления.

В течение двух дней для участников будут организованы мастер-классы, семинары-тренинги, круглые столы, диалоговые и дискуссионные площадки.

Квалифицированные тренеры проведут семинары-тренинги по темам: "Реализация государственной молодёжной политики", "Единая команда - залог успеха" и "Ситуационное лидерство в управлении".

Также в рамках саммита запланирован круглый стол на тему "Развитие студенческого самоуправления в условиях университетской автономии в Казахстане".

По итогам всего мероприятия будет принята резолюция.

Завершится международный саммит молодёжных лидеров 27 сентября во Дворце культуры студентов КЭУ. Здесь состоится концерт и церемония вручения участникам сертификатов и памятных сувениров.

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