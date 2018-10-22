Караганда. 22 октября. Kazakhstan Today - В Караганде прошел Международный форум IT-WEEKEND.KZ-2018, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, у шахтерского города появилась перспектива быть не только промышленным регионом страны, но и стать центром развития цифровых технологий. "Айтишники" с мировыми именами предложили Караганду назвать "Терриконовой долиной".

В течение четырех дней в Караганде проходил Международный форум IT-WEEKEND.KZ-2018. На мероприятие съехались специалисты высоких технологий со всего региона и из других стран. В числе спикеров были директор по развитию и совладелец платежной системы "WOOPAY" Александр Дорошенко, 3D-дизайнер всемирно известных мультипликационных проектов "Снежная королева" и "Снежная королева-2" Илья Зинченко, программист Google Борис Жилко и другие.

В течение нескольких дней участники общались, делились друг с другом опытом и новыми идеями. В главной панельной сессии форума "Караганда - стартовая площадка в ІТ-пространство" принял участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Глава региона в своем выступлении отметил, что сегодня IT-рынок - это колоссальные возможности и равные стартовые позиции для всех.

"Благодаря инициативе главы государства в стране реализуется программа "Цифровой Казахстан". Передовые страны шли к цифровизации методом проб и ошибок десятки лет. Этот мировой опыт уже учтен в программе "Цифровой Казахстан", которая, по сути, является стратегией для развития IT-сферы", - добавил Ерлан Кошанов.

По словам организаторов, Караганда не случайно была выбрана местом проведения ІТ-форума. В городе существует сильная математическая школа на базе вузов и специализированного колледжа. Карагандинские программисты сегодня работают в ведущих ІТ-компаниях мира, например, таких как Google. И, по мнению депутата мажилиса парламента Павла Казанцева, в Караганде витает инженерная аура.

"Здесь много людей с математическим складом ума, поэтому Караганда должна стать ведущей в стране IT-площадкой", - заключил Павел Казанцев.

Как отметил Александр Дорошенко на открытии сессии: "Айтишники - такие люди, которые ходят в свободной форме, которые не всегда понимают, как правильно общаться с государством".

"В сентябре в Караганду приезжал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и мне выпала честь выступить перед ним. В настоящее время нас поддерживает аким области, и мы имеем возможность представлять IT-проекты в рамках программы "Новая индустриализация", - рассказал директор по развитию и совладелец платежной системы "WOOPAY".

Сегодня в области уже есть успешные примеры, где внедряются цифровые "фишки". К примеру, здравоохранение и образование уже достигли немалых результатов. Успешно работает приложение DamuMed, которое позволяет не выходя из дома записаться на прием к врачу, вызвать медика на дом или получить рецепт. Разработка карагандинских IT-специалистов уже внедрена практически во всех городах Казахстана. Только в Караганде приложением пользуются свыше 300 тысяч человек.

Форум прошел в новом формате и свободной, неформальной атмосфере. Каждый из спикеров имел возможность высказаться и поделиться своим зарубежным опытом в сфере IT-технологий. Кроме этого участники мероприятия предложили назвать карагандинский IT-хаб "Терриконовой долиной".

"Есть Cиликоновая долина, а в Караганде будет своя "Терриконовая долина". Я поддерживаю", - сказал Ерлан Кошанов.

В связи с этим глава региона дал поручения своему заместителю Алмасу Айдарову и руководителю ГУ "Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области".

На форуме также обсудили вопрос создания IT-хаба. Инициаторами проекта стала карагандинская компания Wooppay. Хаб будет представлять собой здание, в котором смогут разместиться все ведущие городские и филиалы республиканских IT-компаний. Помимо офисов там планируют создать коворкинг, площадку для выступления спикеров и общие комнаты отдыха, в которых молодые предприниматели смогут общаться, делится опытом и знаниями. Планируется, что хаб заработает уже к концу следующего года.

Форум, собирающий ведущих мировых и казахстанских специалистов в области информационных технологий, решено сделать традиционным.

В финале сессии Ерлан Кошанов вручил денежные сертификаты победителям хакатона, который прошел в рамках форума. Самые изобретательные забрали 500 000 тенге - ими стали студенты КГМУ с проектом мобильного приложения, с помощью которого можно найти сиделку или помощника для лежачего больного или человека с ограниченными возможностями.

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