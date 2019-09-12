Караганда. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде запустили онлайн-продажу угля, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области делают всё необходимое, чтобы не допустить ажиотажа на рынке угля. Власти отслеживают ситуацию в ежедневном режиме. Для удобства покупателей в регионе открыли call-центр по доставке угля и организовали удалённый приём заявок на сайте, сообщили в пресс-службе акима области.

Заместитель акима области Алмас Айдаров проверил работу пунктов продажи угля.

Сейчас началась горячая пора угольного сезона. Мы ещё с лета призывали население заранее закупать топливо. Чтобы предложений было достаточно, работали с поставщиками. В прошлом году эта практика себя хорошо показала. Однако мы увидели, что в июле и августе народ закупил меньше угля, чем в прошлом году. Вероятно, это связано с жарким летом", - отметил он.

Во избежание очередей был запущен пилотный проект по закупу угля по онлайн-доставке. Заместитель акима рассказал о новом сервисе. На сайте 7543.kz можно сделать онлайн-заказ на покупку шубаркольского угля. Под таким же номером 7543 работает call-центр, доступный для всех жителей области.

По онлайн-заказу тонна угля стоит 10 100 тенге. Нужно будет оплатить доставку - от 5000 тенге, в зависимости от места.

Мы посмотрели, на сегодня это самая дешёвая цена. Плюс к этому - гарантия качества угля. Оплатить можно с карты или наличными при доставке", - подчеркнул Алмас Айдаров.

По информации пресс-службы, в этом году в области планируется добыть 37 млн тонн угля, что на 2 млн тонн больше результата прошлого года. Из этого объёма на коммунально-бытовой уголь приходится 4,5 млн тонны, а карагандинцы потребляют 1,3 млн тонны. То есть угля достаточно. По данным мониторинга, доставка в основном идёт день в день, в некоторых случаях - на вторые сутки. По желанию покупателей можно заказать доставку на конкретную дату.

Заместитель акима области призвал всех жителей воспользоваться новым сервисом. По его словам, в самом крупном пункте Караганды в день отгружается 120-130 машин. В областном центре дополнительно открыли точку по продаже угля, которая находится в Пришахтинске, по адресу: улица Верещагина, 1/1.

Напомним, на сайте акимата Карагандинской области имеется интерактивная карта точек продажи угля . С её помощью пользователи могут легко определить ближайший пункт, узнать номера телефонов, по которым скажут о наличии и стоимости твёрдого топлива.

С вопросами и жалобами по ситуации с углём можно также обратиться в областной call-центр по номеру +7(7212) - 42-10-88.

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