В Карагандинской области открыли торжества в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан

Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, передает Kazakhstan Today.

Встречу провели в Темиртау - на трудовой родине Елбасы. В ней приняли участие соратники Нурсултана Назарбаева, активисты этнокультурных объединений, представители общественности. Из-за эпидемиологической ситуации большинство из них присутствовало дистанционно, в режиме онлайн. Часть собралась в Историко-культурном центре Первого Президента.

День Первого Президента - это знаменательный праздник для всех казахстанцев. Быть первым всегда сложно, и это большая ответственность. Нурсултан Назарбаев стал не только основателем нового современного государства, но и настоящим лидером нации, символом нашей независимости. Народ доверил ему проектировать и строить новый Казахстан. Многое было сделано за годы независимости для того, чтобы восстановить естественный путь национального развития, вернуть и сохранить нашу культуру и историю", - отметил в своём выступлении аким области Женис Касымбек.

При этом Казахстан смог создать свой уникальный стандарт национального единства, превратив этническое многообразие в преимущество. Ключевая роль в этом процессе отведена Ассамблее народа Казахстана.

Артисты областных театров подготовили видеоролик о становлении и развитии независимого государства под руководством Елбасы.

Воспоминаниями поделились соратники Первого Президента. Почётный гражданин Темиртау, металлург Куаныш Омашев рассказал о вкладе Елбасы в развитие металлургической промышленности. Сегодня Казахстанская Магнитка, где начинал работать будущий глава государства, является одним из основных флагманов экономики страны.

Развитие Темиртау - это тоже заслуга Елбасы. Мы считаем, что, благодаря ему, у нашего города есть будущее. Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда отличался чутким отношением к людям. И он продолжает заботиться о казахстанцах, делать добрые дела", - сказала ветеран, Почётный гражданин Темиртау Нина Вахитова.

На встрече показали видеоролик о школе, в которой учился Нурсултан Назарбаев. Одноклассница Куляш Амирова рассказала о школьных годах Елбасы.

Бывшая выпускница детского дома Бахытгуль Габдуллина поделилась своей историей. У девушки не было своего жилья. Письмо о помощи, адресованное Елбасы, не осталось без внимания. Был решён жилищный вопрос. Сегодня Бахытгуль - успешный предприниматель и мама.

Это стало возможно благодаря мудрой политике, инициативам и программам Первого Президента, а также его личному участию в жизни каждого из нас. Первое декабря для меня - дань уважения и благодарности Нурсултану Абишевичу", - сказала участница встречи.

Слова благодарности говорили люди разных профессий и поколений. Молодой акын из Улытауского района Мукагали Сейтказы посвятил событию своё произведение.

Врач Нуркаси Аббатов призвал всех беречь своё здоровье.

В заключение встречи с праздником поздравили самые юные участники - воспитанники детского сада из Жезказгана прочли стихи и представили свои подарки.

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