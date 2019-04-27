В Карагандинской области сельчанин забрал из логова пятерых волчат

Караганда. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полицейские спасли пятерых волчат, которых сельчанин забрал из логова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 25 апреля при проведении рейдовых мероприятий на территории Актогайского района сотрудники отдела природоохранной полиции совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в селе Кызыларай, у дома 22-летнего гражданина, обнаружили и изъяли пятерых щенят волка.

Согласно показаниям задержанного, щенята извлечены из логова в горах Аксоран Актогайского района. Сотрудниками природоохранной полиции волчата переданы в зоопарк Караганды", - отметили в полиции.

По данному факту гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК (Незаконное приобретение, сбыт, провоз, ввоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов).

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