В Карагандинской области расследуют смерть двух малолетних детей

Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводится расследование по факту смерти двух малолетних детей, передает Kazakhstan Today.

29 февраля текущего года в городе Абае у себя дома скончались двое малолетних. По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящие время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается.

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