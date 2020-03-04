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В Карагандинской области расследуют смерть двух малолетних детей

03.03.2020, 20:30 11935
Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводится расследование по факту смерти двух малолетних детей, передает Kazakhstan Today.
 

29 февраля текущего года в городе Абае у себя дома скончались двое малолетних. По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящие время назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается.
 

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