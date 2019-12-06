В Карагандинской области становится больше молодых предпринимателей

Караганда. 5 декабря. Kazakhstan Today - Всё больше молодых людей открывают свой бизнес, в области развиваются волонтёрское движение и IT-сообщество, власти планируют строить образовательный центр, художественную и музыкальную школы, студенческие общежития. В Караганде начали подводить итоги Года молодёжи, передает Kazakhstan Today.

Глава региона Женис Касымбек на заседании Совета по делам молодёжи при акиме Карагандинской области сообщил, что молодых предпринимателей становится всё больше. В сравнении с прошлым годом эта цифра увеличилась на 20%. Сейчас в области 11 тысяч молодых людей развивают свой бизнес. В том числе и при поддержке государства.

По словам Жениса Касымбека, в этом году были выданы гранты на общую сумму 87 млн тенге. На эти средства молодые бизнесмены смогли реализовать 114 проектов. Также есть отдельные гранты для сельских предпринимателей. 10 из них, благодаря помощи государства, смогли в этом году открыть своё дело.

"Мы считаем, что грантовая поддержка - это очень эффективно. Поэтому решили сократить лишние траты на форумы и конференции, и вместо этого увеличить количество грантов. И так со следующего года общая сумма грантов акима области составит 100 млн тенге", - сказал Женис Касымбек.

Он также сообщил, что в области активно развивается молодёжное IT-сообщество. Для создания карагандинского IT-хаба в следующем году планируют открыть большой образовательный центр для карагандинских технологических компаний. Для поддержки творческих ребят уже начали строить областной Дворец детей и юношества. В планах - новые здания художественной и музыкальной школ в Караганде.

В ближайшие 4 года будут модернизированы все объекты образования, требующие ремонта и обновления оборудования. В целом на ремонт 542 старых и строительство 11 новых зданий предусмотрено 40 млрд тенге.

В следующем году в Карагандинской области откроется молодёжный центр здоровья. Там можно будет получить квалифицированную медицинскую, социальную, психологическую помощь. Начнётся строительство студенческих общежитий и университетской клиники на 300 мест.

Снижается уровень молодёжной безработицы. Об этом рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова. По её словам, это происходит благодаря программам развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, образовательным проектам "Bastau бизнес" и "Жас касіпкер".

Была разработана "Дорожная карта по снижению уровня молодёжной безработицы в Карагандинской области на 2019-2021 годы". Она состоит из 29 пунктов, сейчас находится на стадии утверждения.

Руководитель управления по вопросам молодёжной политики Нуржан Жетписбаев рассказал о планах на следующий год.

Мы акцентируем внимание на адресной работе с разными категориями молодёжи. Эта работа будет продолжена. Следующий год объявлен Годом волонтёров. У нас по области действуют 89 волонтёрских клубов. В них работают более 5000 человек. Следующий год для нас станет годом конкретных дел", - сказал Нуржан Жетписбаев.

Аким Карагандинской области, подводя итоги, подчеркнул, что развитию молодёжи в этом году уделяли главное внимание. Однако и в следующем эта работа продолжится.

В Карагандинской области сейчас проживает 281 406 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

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