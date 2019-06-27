В Карагандинской области учредят гранты для будущих сельских журналистов

Караганда. 26 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области будут ежегодно выделять гранты для выпускников сельских школ, поступающих по специальности "журналистика" в КарГУ. Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов, выступая на форуме "Региональные СМИ. Векторы развития", передает Kazakhstan Today.

Ерлан Кошанов также рассказал о планах создания в областном центре медиаклуба. Эта специализированная площадка для журналистов будет совмещать коворкинг-центр и оборудованный зал для пресс-конференций. Здесь также будут проходить мастер-классы, тренинги и семинары для журналистов и пресс-секретарей, сообщили в пресс-службе акима.

Форум, организованный для сотрудников СМИ, был посвящён региональной журналистике.

Пока есть те, кто готов читать газеты и смотреть местные новости, региональные СМИ будут жить в наших городах, районах и посёлках. И чтобы выжить, они должны развиваться. Мы со своей стороны готовы в этом помочь. Более того, в первую очередь в этом заинтересованы государственные органы", - сказал Ерлан Кошанов.

О том, как будет развиваться и трансформироваться региональная журналистика, говорили приглашённые на форум спикеры. В их числе - известные журналисты и медиаменеджеры: директор ТК KAZAKH TV Майя Бекбаева, главный редактор информационного портала Informburo.kz Михаил Дорофеев, главный редактор цифрового журнала Ulys Ержан Калымбайулы, директор областной газеты Ortalyq Qazaqstan Камбар Ахметов, главный редактор газеты "Букар жырау жаршысы" Бухаржырауского района Алия Жумакаева.

Региональные СМИ - это нервные окончания нашего общества. Если они будут инертными или закроются, то мы просто потеряем связь со страной. Региональная журналистика всегда была и должна быть сейчас ближе к народу. Отрадно услышать из уст вашего акима, что власть открыта к диалогу. Только так можно предотвращать пожар, а не тушить его", - отметила Майя Бекбаева.

Спикеры также говорили о проблемах и вызовах, с которыми сталкивается современная журналистика. Одной из таких является всё возрастающее влияние мессенджеров и социальных сетей. И как следствие, распространение недостоверной или непроверенной информации. Об этом говорил главный редактор информационного портала informburo.kz Михаил Дорофеев. Спикер также напомнил, что главной задачей журналистов была и остаётся объективность, способность противостоять давлению и говорить о том, что действительно важно.

На форуме также затронули тему развития казахской журналистики.

"Действительно, Караганда стала кузницей кадров в казахской журналистике. Доказательством этого, как отметил глава области, является то, что карагандинские журналисты плодотворно работают не только по всей стране, но и за рубежом. Можно с гордостью сказать, что роль казахской журналистики очень важна в становлении нашей страны, в укреплении независимости. Казахская журналистика также играет роль стратегического института. Я тоже прошёл школу карагандинской журналистики. И сегодня очень рад видеть старшее поколение акул пера, коллег-сверстников и просто друзей", - сказал Ержан Калымбайулы.

В завершение форума представители СМИ высказали свои пожелания и мнения и ещё раз поздравили коллег с профессиональным праздником.

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