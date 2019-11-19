Караганда. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в декабре запустят масштабный проект по восстановлению лифтов, передает Kazakhstan Today.

В декабре в регионе начнут замену лифтов, не работавших десятки лет. Карагандинская область стала пилотной для отработки программы, которую в дальнейшем планируют запустить по всей республике. Меморандум о сотрудничестве сегодня заключили акимат Карагандинской области и АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", сообщила пресс-служба акима области.

Проблема очень актуальная. В Карагандинской области провели ревизию лифтового хозяйства в восьми городах: Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Шахтинске, Сатпаеве, Сарани и Абае. В многоэтажках не работает 361 лифт. И ещё порядка 800 подъёмных устройств, у которых подходит к концу срок эксплуатации. Совместно с Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ мы начинаем большую работу. К реализации пилотного проекта приступим в декабре. Планируем заменить до конца года 10-20 лифтов. Это будет задел. А в следующем году установим 160-170 новых лифтов", - сказал аким области Женис Касымбек.

По информации пресс-службы, Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ предоставит заём в размере 2 млрд тенге сроком на 8 лет. Жители будут возмещать эти средства постепенно. По расчётам, ежемесячный платёж с каждой квартиры составит не более 4 тыс. тенге.

Это позволит в краткие сроки решить многолетнюю проблему. Считаю, условия льготные и приемлемые. Мы предварительно провели сходы с жителями домов, разъяснили порядок. Конечно, были определённые вопросы. Для семей из социально уязвимых категорий будут другие параметры, им компенсируют расходы через жилищную помощь. В целом хочу сказать, люди с нетерпением ждут этой программы. Каждый день подниматься пешком на 8-9 этажи - это неудобно и довольно сложно. Я думаю, следующий год будет переломным в решении этой проблемы", - отметил аким области.

В свою очередь, кредиторы подчеркнули, что карагандинцы готовы к реализации пилотного проекта. Это позволит оперативно начать работу.

Проблема с лифтовым хозяйством актуальна для всей страны. В республике нуждаются в замене более 4 тыс. лифтов. Программу в пилотном режиме мы запускаем с Карагандинской области. Будет выделено финансирование, отработаем механизмы", - прокомментировал заместитель председателя АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" Мейржан Макенов.

Полностью заменить 361 неработающий лифт в многоэтажках городов Карагандинской области планируют до 2021 года. В перспективе власти надеются привести к нормативному содержанию всё лифтовое хозяйство, заключили в пресс-службе.

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