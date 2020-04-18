В Карагандинской области ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатили по 1 млн тенге

Караганда. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области начали выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В преддверии 75-летней годовщины Победы карагандинским ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатили по 1 млн тенге. Также материальная помощь была оказана узникам нацистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, семьям умерших фронтовиков, участникам боевых действий на территории Афганистана, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Сообщается, что в области в настоящее время проживает 67 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Единовременная матпомощь была перечислена им на лицевые счета, а также доставлялась на дом.

Гражданам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, а это несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вольнонаемный фронтовой персонал, которых в регионе насчитывается 101 человек, было выделено по 200 тысяч тенге.

Поддержка была оказана и семьям умерших в годы Великой Отечественной войны ветеранов и труженикам тыла. Таким образом, 8 778 лиц указанной категории получили по 50 тысяч тенге.

Не остались без внимания и воины-интернационалисты, воевавшие на территории Афганистана (596 человек), а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС (598 человек). Им было выплачено по 100 тысяч тенге. Кроме того, в феврале нынешнего года, когда отмечалась 31-я годовщина вывода советского контингента из Афганистана, в ряде городов и районов Карагандинской области участникам боевых действий было выделено по 100 тысяч тенге. Эти средства получили 902 человека.

В целом общая сумма выделенной материальной помощи в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне составила 757,4 млн тенге. Отмечается, что в Карагандинской области выплаты начались раньше, чем в других регионах Казахстана.

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