В Карагандинской области вручили премии акима за вклад в развитие государственного языка

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде состоялось вручение премии акима области "Тіл жанашыры" за вклад в развитие государственного языка, передает Kazakhstan Today.

Эта награда присуждается ежегодно. В этом году на восемь номинаций претендовали 46 человек.

Конкурс проводится среди представителей интеллигенции, общественных деятелей, бизнеса и средств массовой информации, государственных и гражданских служащих; представителей разных национальностей, свободно владеющих государственным языком; молодых людей, знающих три языка.

Из-за карантинных ограничений церемония награждения прошла у памятника Абаю и транслировалась по телевидению. Из 46 кандидатов, подавших заявки, выбрали победителей в восьми номинациях.

Лауреатами премии акима Карагандинской области "Тіл жанашыры" стали:

- в главной номинации "Тіл майталманы" - Серик Аксункарулы, поэт, член Союза писателей Казахстана, лауреат Международной премии "Алаш";

- в "Мемлекеттік тіл - мемлекеттік кызметте" - Айгерим Карымсакова, главный специалист по развитию государственного языка РГУ "Администратор судов по Карагандинской области";

- в номинации "Тіл жаршысы" - редакция газеты "Жанаарка";

- в номинации "Уздік телехабар" - Жанабек Нар, корреспондент телеканала "Первый Карагандинский";

- в номинации "Тіл білгірі" - Юрий Михуля, сотрудник КГУ "Когамдык келісім";

- в номинации "Жас полиглот" - Асемай Пушанова, специалист Карагандинского филиала АО "Нурбанк";

- в номинации "Мемлекеттік тіл бизнесте" - Шолпан Жангаскинова, директор дизайн-студии "ДАМУ" города Сатпаева;

- в номинации "Уздік окытушы" - Мунира Агимбаева, методист Карагандинского областного центра языковой подготовки.

Напомним, премия акима области "Тіл жанашыры" вручается ежегодно с 2012 года на торжественном мероприятии, посвящённом Дню языков народа Казахстана. За годы существования премии награждено около 400 человек.

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