В Казахстан из ОАЭ депортировали подозреваемую в растрате 32 млн тенге

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Подозреваемая в растрате крупной суммы денег депортирована из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сотрудница банка, подозреваемая в растрате крупной суммы денег и объявленная в розыск, возвращена на родину, сообщили в полиции.

57-летняя женщина в течение нескольких лет осуществляла несанкционированные переводы с депозитных счетов клиентов денежных средств без их ведома, причинив своими действиями ущерб на сумму свыше 32 млн тенге. Чтобы избежать уголовного преследования, бывшая сотрудница банка вылетела за пределы Республики Казахстан в Объединенные Арабские Эмираты, после чего Национальным центральным бюро Интерпола РК была объявлена в международный розыск с избранием меры пресечения "содержание под стражей", - проинформировали в департаменте полиции.

18 сентября находившаяся в международном розыске казахстанка была арестована в Дубае.

Она уже депортирована в Казахстан и водворена в изолятор временного содержания. По факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества проводится следствие.

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