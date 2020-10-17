В Казахстане сохраняется погода без осадков

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на всей территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на северо-востоке и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем местами в Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, ночью в Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса.

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