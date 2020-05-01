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Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане автоматизировали процесс сохранения номера при перерегистрации авто, передает Kazakhstan Today.





Министерство внутренних дел РК совместно с АО "НИТ" разработали и автоматизировали процесс сохранения номера при перерегистрации авто, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в Facebook





Раньше в СпецЦОНе это тоже происходило в бумажном формате - гражданин писал заявление, а сотрудники ЦОНа передавали его в Комитет административной полиции МВД", - отметил Жумагалиев.





Он сообщил, что за период ЧП более 4,5 тыс. граждан оформили свою машину через портал. Но некоторые не могли это сделать, потому что хотели при продаже машины сохранить за собой госномер.





Причины на это у каждого свои. Кто-то хочет оставить из-за удачной комбинации цифр, у кого-то с номерами связаны какие-то эмоции. Этот вопрос поднимали цифровые комиссары", - рассказал министр.





По информации главы МЦРИАП, вчера проводили тестирование этого сервиса, а сегодня его уже запустили.





Теперь это можно будет сделать на портале. Снимая с учета машину при продаже, нужно будет поставить галочку рядом с "Сохранить государственный регистрационный номерной знак" - и госномер останется за прежним владельцем", - пояснил Жумагалиев.

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