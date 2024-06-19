В Казахстане более 1400 сел не имеют доступа к мобильному интернету
Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что в Казахстане 1424 села не имеют доступа к мобильному интернету.
Для стимулирования операторов сотовой связи министерством предложено включить в новый Налоговый кодекс продление налоговых льгот на радиочастотный спектр и изменение ставки платы", - проинформировал он.
По словам министра, в рамках лицензионных обязательств операторов связи будут предусмотрены мероприятия по обеспечению 1076 сел.
Относительно дальнейшего развития технологии 5G операторы "Кселл" и "Теле2" продолжат работы по расширению покрытия связью 5G в (...) Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах. На сегодня установлено 1144 базовые станции в 20 городах", - добавил он.
Глава Минцифры подчеркнул, что внедрение мобильной связи 5G в Казахстане должно завершиться до конца 2025 года.
До конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 миллиардов тенге", - добавил Жаслан Мадиев.
В свою очередь премьер-министр РК Олжас Бектенов акцентировал внимание на качестве связи и интернета в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.
Только за прошлый год по данному поводу поступило около 21 тысячи обращений от граждан, а за 5 месяцев текущего года жалоб было порядка 11 тысяч.
Данная проблема затрагивает не только отдаленные населенные пункты, но и крупные города, а также приграничные пункты. Поручено решать эти вопросы без промедления и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.
Отдельного внимания заслуживает периодическое увеличение стоимости тарифов операторов. Как известно, в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит - у всех операторов расценки примерно одинаковые", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом.