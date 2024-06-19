В Казахстане более 1400 сел не имеют доступа к мобильному интернету

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Тараз. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Таразе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, - В городе Таразе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.





Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих было размещено акиматом Жамбылской области на официальном сайте", - проинформировали в пресс-службе.





По данным ведомства, спикерами выступали представили Министерства энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики".





В своем выступлении спикеры подчеркнули, что в настоящее время одним из приоритетных направлений в энергетическом секторе Казахстана является развитие атомной энергетики.





Кроме того, строительство АЭС в Казахстане позволит открыть новые возможности для развития экономики страны, диверсифицировать энергетическое и промышленное производство, развить науку и внедрить современные технологии, снизить экологическую нагрузку за счет сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, создать новые рабочие места и развить кадровый потенциал атомной отрасли.





Вместе с тем было отмечено, что наличие в стране сырьевых и производственных ресурсов создает благоприятные условия для развития атомной энергетики.





Ранее в Минэнерго заявили , что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.





Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"





46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".