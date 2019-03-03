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В Казахстане будут выдавать новые техпаспорта с чипами

01.01.2019, 12:58 9537
Астана. 1 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 января появятся новые техпаспорта с чипами, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра внутренних дел установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС), изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств. Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно, пока уточняется, пишет портал kolesa.kz.

Отмечается, что новые документы станут более удобными, изменив форму и размер (примерно 5,5 на 8,5 сантиметра). В результате их можно будет без проблем размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля.

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