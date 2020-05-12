В Казахстане для пассажиров авиарейсов отменили справку на COVID-19

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане для пассажиров авиарейсов исключили требование по прохождению ПЦР-анализа на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте с 11 мая 2020 года исключено требование по обязательности прохождения ПЦР-анализа COVID-19 для пассажиров, сотрудников служб аэропортов и экипажа воздушных судов", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Отмечается, что с 1 по 10 мая текущего года по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания с коронавирусной инфекцией.





При этом санитарно-карантинные требования остаются в силе. В случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания, они не будут допущены к полету. Данные авиапассажиры будут изолированы с последующей карантинизацией.













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