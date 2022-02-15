Система Orphus

В Казахстане из-за непогоды закрыты участки двух республиканских трасс

14.02.2022, 18:43 30891
В Казахстане из-за непогоды закрыты участки двух республиканских трасс
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В связи с ухудшением погодных условии на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, в Акмолинской области закрыты:
 
  • 997 - 856 километры автодороги "Екатеринбург-Алматы" (участок от города Атбасар до границы области;
  • 0 - 63 километры автодороги "Жаксы-Есил-Бузулук" (участок от села Жаксы до города Есиль).
 
Как напомнили в ведомстве, 12-13 февраля в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками, метелью и ограниченной видимостью. В данный момент метель, гололед и снегопады сохраняются на большей территории страны. В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными на дороге.
 
В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
 
По данным министерства, всего с начала зимнего сезона 2021-2022 годы временное ограничение движения вводилось только 332 раза, а в расчистке и обслуживании дорог было задействовано около 1,1 тыс. единиц спецтехники.
 

C начала декабря "дорожники" оказали помощь владельцам и пассажирам более 267 автомобилей. Свыше 600 человек были размещены в обогревательных пунктах. Всего по всей стране действуют 133 инженерных сооружения для обогрева и спасения людей. В холодный период в контактный центр 1403 с различными вопросами обращались около 19 тысяч раз", - проинформировали в МИИР РК.

 

новости по теме

В столичном аэропорту задерживаются 17 рейсов

15.02.2022, 09:30 2741
В столичном аэропорту задерживаются 17 рейсов
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев из-за неблагоприятных метеоусловий задерживаются 17 авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживаются десять рейсов на вылет и семь рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице", - сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

 
Актуальную информацию пассажиров просят узнавать в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта. 
 

Какая погода ждет казахстанцев во вторник

15.02.2022, 08:36 5846
Какая погода ждет казахстанцев во вторник
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Неустойчивая погода ожидается в большинстве областей Казахстана 15 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на севере и востоке сильный. Местами по республике туман, метель, усиление ветра; на юге, юго-востоке страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области ожидаются метель, на севере сильная метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; днем на западе, юге порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На севере и западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман; на севере и в горных районах гололед, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Акмолинской области ожидаются метель; на севере и западе туман; ночью на большей части, днем в восточной половине области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере и в горных районах Алматинской области ожидается низовая метель; на севере, юге и востоке туман, гололед, на дорогах снежный накат; на севере и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Мангистауской, Западно-Казахстанской, а также юго-западе Актюбинской областей ожидается туман. 
 
На севере Костанайской области ожидается туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области ночью на большей части, а днем на севере и востоке ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Кызылординской области ожидаются туман; ночью на севере и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

14.02.2022, 21:22 24651
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Нуо-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 февраля на севере и в горных районах Алматинской области ожидаются низовая метель. На севере, юге и востоке области туман, гололед, на дорогах снежный накат. Ветер северо-западный, на севере и востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
15 февраля на севере, западе Туркестанской области, в горных и предгорных районах региона ожидается туман. На севере области, в горных районах ожидается гололед. Ветер северо-западный ночью и утром в горных районах 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 15 февраля ожидается туман. 
 
15 февраля на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, в центре 15-20 метров в секунду.
 
15 февраля в восточной половине Акмолинской области ожидается сильный снег. На большей части области метель. На севере, западе области туман. Ветер северо-западный, западный ночью на большей части, днем в восточной половине области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Нур-Султане 15 февраля ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 февраля на юго-западе Актюбинской области ожидается туман.
 
В Алматы 15 февраля ночью ожидается сильный снег. 15-16 февраля временами ожидаются туман, гололед, на дорогах снежный накат.
 
15 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
15 февраля ночью на большей части, днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
15 февраля на севере Павлодарской области ожидается ночью сильный снег, днем сильная метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
15 февраля на востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, западный на востоке, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
15 февраля днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На большей части метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, на западе области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
15-17 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, 15-16 февраля гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду, ночью 15 февраля порывы 23-28 метров в секунду. 
Напомним, в связи с ухудшением погодных условии на некоторых дорогах республиканского значения введено временное ограничение движения транспорта.
 

Дети-маугли в городской квартире: акимы Аксу и Экибастуза получили выговор от Скакова

14.02.2022, 20:21 26276
Фото: Instagram skakov_abylkair
ПАВЛОДАР. 14 ФЕВРАЛЯ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел совещание с представителями госорганов после истории об обнаружении семьи, где четверо детей оказались в ужасающем состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие земляки! Я, как и вы, потрясен случившимся в Экибастузе. Как отец и как глава региона, я так же тяжело пережил историю безвинных малышей, оставленных на грани выживания. Прежде всего, заверяю, что дети получают всю необходимую помощь, все вопросы под моим личным контролем. Идет служебное расследование, будут извлечены уроки", - написал аким в Instagram.

 
Он отметил, что эта история должна стать поучительной для всех. По словам Скакова, она вскрывает застарелые проблемы, как в работе профильных государственных органов, так и в области семьи и защиты детей в целом.

 

По работе госорганов. Сегодня в Экибастузе я провел совещание с руководителями ответственных управлений и руководством городов Аксу и Экибастуза. Налицо проблемы межведомственного взаимодействия. После переезда из Аксу семья исчезла из поля зрения медиков - никто не стал искать ранее находившихся под амбулаторным наблюдением детей. С недавних пор мать стала получать пособие как многодетная, то есть как минимум в одном государственном органе о семье стало известно. Но другие профильные управления остались в неведении. Еще ряд вопросов вызывает работа местной полицейской службы, органов трудоустройства и других. Центрам занятости необходимо отходить от принципа "нет обращения - нет соискателя работы". Я совсем недавно уже говорил об этом, повторюсь: в компетентных структурах должны занять проактивную позицию, тщательно анализируя рынок труда и зная потенциальных заявителей. Обоим акимам объявлены выговоры, они, в свою очередь, должны сделать организационные выводы по своим подчиненным, вплоть до увольнения", - написал Абылкаир Скаков.

 
Напомним, в Instagram-паблике волонтеры рассказали, что о неблагополучной семье в полицию заявили соседи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех детей 7,5, 4 и 3 лет. Никто из детей не в состоянии ходить. В данный момент они находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Состояние средней степени тяжести. Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. 

 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник, рассказали синоптики

14.02.2022, 08:31 47951
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник, рассказали синоптики
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана 14 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С ложбиной северо-западного циклона на большей части РК ожидается снег; на юге, юго-востоке и юго-западе страны - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, метель; на юге, юго-востоке и юго-западе - гололед, на большей части усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются туман; на севере и западе области, в горных и предгорных районах гололед; на западе, юге, а также в предгорных районах ветер 17-22 метров в секунду; в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах - 30 метров в секунду и более. 
 
На севере области и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер 15-20 метров в секунду, утром и днем 23-28, временами 30 метров в секунду и более. 
 
В Акмолинской области ожидаются метель; ночью на юго-востоке и севере туман; на юге и западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, востоке и в центре в Атырауской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед; на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре, на юге и востоке Актюбинской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью на юге низовая метель. 
 
На западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге в Северо-Казахстанской области ожидаются туман. 
 
В Павлодарской области днем на юге ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью на западе и юге туман. 
 
На западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе в Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на большей части, днем в центре на юге Кызылординской области ожидается гололед; ночью на севере и в центре, а днем на большей части ветер 15-20 метров в секунду.

 

В Экибастузе обнаружили четырех детей в ужасающем состоянии

13.02.2022, 20:44 90116
ПАВЛОДАР. 13 ФЕВРАЛЯ - В Экибастузе обнаружили семью, где четверо детей оказались в ужасающем состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Instagram-паблике волонтеры рассказали, что о неблагополучной семье в полицию заявили соседи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех детей 7,5, 4 и 3 лет. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не в состоянии ходить. 
 

У девочки был огромный живот, у одного из мальчиков больше двух дней длится рвота, у двоих старших деток вывернутые конечности. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было", - рассказали в паблике.

 
Волонтеры одели их, во что могли, и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие на место врачи экстренно госпитализировали детей вместе с матерью.
 
Пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева рассказала Sputnik Казахстан, что дети в данный момент находятся в областной детской больнице. У девочки диагностирован коронавирус, у остальных - пневмония. Состояние средней степени тяжести.
 
Дети плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Со слов матери, их здоровье ухудшалось с каждым годом. А около года назад дети перестали ходить.

 
Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
 
Волонтеры собрали вещи, игрушки для детей и передали их в больницу. 
 
Позднее стало известно, что медики диагностировали рахит. Медобследование продоложается.
 
Ситуацию для регионального издания pavonkz прокомментировали в акимате Экибастуза: замакима Мариям Маликова рассказала, что у детей есть мать 1994 года рождения и отец. Глава семейства работает в одной из подрядных организаций угледобывающего предприятия ТОО "Богатырь Комир". Семья постоянно переезжает с места на место.
 

Сейчас главное - это здоровье детей, - отметила Мариям Маликова. - Дети очень истощены, поэтому не могут ходить. Органы опеки согласовали с матерью оказание медпомощи. Мы хотели детей сразу забрать, но, когда органы опеки пришли, купили средства гигиены, чтобы в первую очередь помыть детей, купили продукты, чтобы накормить".

 
Маликова подчеркнула, что первоочередная задача - поправить здоровье детей.
 

Первый вопрос не по изъятию детей, а по их состоянию здоровья. Когда оно стабилизируется, будем принимать меры. Мать сейчас с ними, они нуждаются в ее уходе. Как только мы поймем, что с детьми, вынесем вопрос на комиссию по делам несовершеннолетних", - сказала она.

 
Как отметили в акимате, мать - непьющая, на учете не стоит. Специалисты будут разбираться, как семья оказалась в таком положении.
 
Спустя сутки история получила неожиданное продолжение. В одном из поселков Павлодарской области обнаружили ребенка, мать которого постоянно пьет, оставляя его в неотапливаемом доме. Она уже лишена родительских прав на старших детей. Оказалось, что женщина является родной сестрой матери четырех найденных в Экибастузе детей.
 

Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 11 регионах Казахстана

13.02.2022, 20:00 95816
Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 11 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в 11 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 14 февраля ожидается снег, днем сильный снег, метель. Ночью туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области днем в понедельник на юго-востоке, в центре ожидается сильный снег. На большей части области метель. Ночью на юго-востоке, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на юго-востоке, западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
Утром и днем 14 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман. На севере, западе области, в горных, предгорных районах гололед. Ветер западный, северо-западный на западе, юге области и в предгорных районах 17-22 метров в секунду, в горных районах и на севере области 25 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. В Шымкенте утром и днем 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 метров в секунду. В Туркестане утром и днем 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 метров в секунду.
 
В Атырауской области в понедельник ночью на севере, востоке и в центре ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау 14 февраля ночью ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 14 февраля на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на большей части области 15-20 метров в секунду. В Актау 14 февраля ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду.
 
В Жамбылской области 14-15 февраля на юго-западе ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем 14 февраля, ночью 15 февраля временами 30 метров в секунду и более.
 
В Кызылординской области ночью в понедельник на большей части ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 14 февраля ожидается гололед. Ветер западный днем 15-20 метров в секунду.
 
14 февраля на западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Карагандинской области в понедельник на западе, севере, в центре ожидается метель. Днем в центре области сильный снег. Ветер южный с переходом на западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 14 февраля ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 14 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 метров в секунду.
 
Ночью 14 февраля на западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, днем на юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду", - предупредили синоптики.
 

Казахстан и Узбекистан обсудили перспективы возобновления ж/д пассажироперевозок

13.02.2022, 18:12 100351
Казахстан и Узбекистан обсудили перспективы возобновления ж/д пассажироперевозок
Фото: Craig Adderley/Pexels
ТАШКЕНТ. 13 ФЕВРАЛЯ - Власти Узбекистана и Казахстана намерены ускорить процесс возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Sputnik Узбекистан, такое заключение озвучили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана по итогам очередного заседания профильной узбекско-казахстанской рабочей группы.
 

Стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом", - говорится в сообщении ведомства.

 
В частности, специалисты рассмотрели инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан - Шымкент - Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук - Кызылорда".
 
Отдельно обсудили и вопрос внедрения новых маршрутов в обслуживании воздушного движения по территориям двух республик.
 
Пассажирское транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, в сентябре 2020 года между Узбекистаном и Казахстаном возобновилось авиасообщение, а в мае 2021 Ташкент обратился к Нур-Султану с предложением о начале поэтапного восстановления международных железнодорожных рейсов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов