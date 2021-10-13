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В Казахстане из-за сбоя спецЦОНы приостановили ряд услуг

12.10.2021, 15:21 51976
В Казахстане из-за сбоя спецЦОНы приостановили ряд услуг
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В Казахстане спецЦОНы приостановили выдачу некоторых госуслуг из-за сбоя в базе данных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение. На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах РК приостановлен", - сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан". 

 
Отмечается, что ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно.
 

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    В шести областях объявил штормовое предупреждение

    12.10.2021, 21:23 35236
    В шести областях объявил штормовое предупреждение
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 октября на западе, в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 17-22 метра в секунду. 
     
    В Алматинской области 13-14 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.
     
    Днем 13 октября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный, на западе и в центре региона 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
     
    13 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, с пыльной бурей. 
     
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    В РК в продаже появились билеты в "женские" вагоны поездов

    12.10.2021, 20:08 46630
    В РК в продаже появились билеты в "женские" вагоны поездов
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - С 10 октября АО "Пассажирские перевозки" запускает новую услугу по оформлению билетов для женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Для реализации проекта задействованы по одному купейному вагону в пассажирских поездах №77/78 Алматы - Мангистау и №351/352 Алматы-1 - Оскемен, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ"
     
    При оформлении железнодорожных билетов на сайте BILET.RAILWAYS.KZ или в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" при наличии знака "ЖН" вагон будет предназначен только для продажи билетов женщинам. 
     
    Пассажирам мужского пола рекомендуют быть внимательнее при покупке билетов на поезда. При этом в указанный вагон допускается оформление детей мужского пола в возрасте до 7 лет при наличии сопровождающего лица.
     
    На первый рейс отправлением 10 октября оформили билеты в "женский" вагон 92 пассажирки (поезд №77 - 58, поезд №351 - 34). 
     
    В КТЖ отметили, что при наличии спроса на эту услугу со стороны пассажиров компания готова расширять географию маршрутов внутри Казахстана и готова к предложениям со стороны своих клиентов.
     

    Авиакомпания предлагает открыть прямой рейс из Улан-Батора в Алматы

    12.10.2021, 19:07 56215
    АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с директором авиакомпании Hunnu Air Мунхжаргалом Пурэвжалом обсудил перспективы открытия прямого рейса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Прямой рейс из Улан-Батора в Алматы востребован у студентов и бизнесменов из Монголии. Также аэропорт Алматы привлекателен в качестве транзитного для полетов из Монголии в Индию и другие страны.
     
    По итогам встречи Сагинтаев выразил заинтересованность и готовность поддержать намерение монгольской авиакомпании.

    7 октября Казахстан признал действительными паспорта вакцинации еще нескольких стран, среди которых есть Монголия. Также паспорта вакцинации Казахстана признаются в Монголии.
     

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