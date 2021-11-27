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В Казахстане изменен график движения некоторых пассажирских поездов

26.11.2021, 22:18 21871
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ. - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что в связи с вводом с ноля часов 12 декабря 2021 года нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены изменения по движению пассажирских поездов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно информации пресс-службы АО "НК "Казакстан темир жолы", продлеваются маршруты следования: 
 
- №37/38, Мангистау - Нур-Султан / Нурлы Жол до станции Семей (Мангистау - Семей);
 
- №45/46 (вместо №673/674), Павлодар - Нур-Султан 1" до станции Шымкент (Павлодар - Шымкент);
 
- №613/614, Уральск - Актобе до станции Кульсары (Уральск - Кульсары).
 
Также сокращается маршрут следования:
 
- №85/86, Нур-Султан 1 - Сарыагаш до станции Шымкент (Нур-Султан-1 - Шымкент).
 
Кроме того, в расписании маршрута поезда №86/85, Нур-Султан-1 - Шымкент оптимизированы стоянки на 27 станциях, что позволит сократить время следования состава на 3 часа (21 час вместо 24 часов). Посадка/высадка пассажиров по оптимизированным станциям предусмотрена в маршруте альтернативного поезда №45/46, Павлодар - Шымкент. 
 
Как сообщили в компании, меняется периодичность курсирования:
 
- №45/46 (вместо 673/674), Павлодар - Шымкент через день вместо ежедневного;
 
- №353/354, Нур-Султан / Нурлы Жол - Семей через день вместо ежедневного;
 
- № 613/614, Уральск - Кульсары через день вместо трех раз в неделю;
 
- №51/52, Алматы-2 - Уральск ежедневно вместо через день.
 
Изменилось расписание:
 
- №77/78, "Мангистау-Алматы-2" время отправления со станции Мангистау в 09.05 вместо 22.05 (по времени столицы);
 
Вводится новый маршрут:
 
- №111/112 Алматы-2 - Мангистау курсированием через день, сформированный вагонами Тальго; 
 
Также обновлен подвижной состав:
 
1) №603/604, Нур-Султан / Нурлы Жол - Аркалык вагонами Тальго;
 
2) №613/614, Уральск - Кульсары вагонами КНР, с системой кондиционирования воздуха;
 
Изменилась нумерация поездов
 
- №373/374 на №73/74, Алматы-2 - Жезказган; 
 
- №321/322 на №88/87, Алматы-2 - Сарыагаш;
 
- №339/340 на №139/140, Павлодар - Пресногорьковская;
 
- №673/674 на №45/46, Павлодар - Шымкент;
 
Отменяется курсирование: 

1) №19/20, Нур-Султан / Нурлы Жол - Атырау; 
 
2) №71/72, Алматы-2 - Туркестан; 
 
3) №95/96, Нур-Султан / Нурлы Жол - Уральск; 
 
4) №701/702, "Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлы Жол".         
 
Ввиду оптимизации маршрутов, будут запускаться разовые поезда на определённые даты в одном направлении: 
 
- №702, "Нур-Султан-Нурлы Жол -Алматы 2" отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 11 декабря в 09.40, прибытием в Алматы-2 11 декабря в 23.45;
 
- №702, Нур-Султан / Нурлы Жол - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан / Нурлы Жол 12 декабря в 18.25, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 09.00;
 
- №85, Сарыагаш - Нур-Султан-1 отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 16.47, прибытием в Нур-Султан-1 13 декабря в 22.35;
 
- №674, Нур-Султан-1 - Павлодар отправлением со станции Нур-Султан-1 12 декабря в 23.59, прибытием в Павлодар 13 декабря в 08.55;
 
- №37, Нур-Султан / Нурлы Жол - Мангистау отправлением со станции Нур-Султан-Нурлы Жол 12 декабря в 19.00, прибытием в Мангистау 14 декабря в 17.25; 
 
- №87 (321), Сарыагаш - Алматы-2 отправлением со станции Сарыагаш 12 декабря в 18.38, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 13.54; 
 
- №31, Павлодар - Алматы-2 отправлением со станции Павлодар 12 декабря в 19.35, прибытием в Алматы-2 13 декабря в 21.16.
 

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В Алматы в одном из жилых комплексов мужчина избил собаку

26.11.2021, 19:31 78463
В Алматы в одном из жилых комплексов мужчина избил собаку
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - В Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" мужчина избил собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно видеокамерам наблюдения ЖК, мужчина, выйдя из лифта с собакой, начал ее избивать. Затем вошел с собакой в лифт. 

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 

Это произошло в ЖК "Асыл Тау". Надеемся, что это не останется безнаказанным и правоохранительные органы примут меры", - сообщили очевидцы произошедшего, приславшие видео в редакцию.

 
В департаменте полиции сообщили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 
Как сообщалось ранее, за январь - сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.
 
Напомним, что мажилис одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП.
 
Также сообщалось, что в Атырау дети топили щенка.
 

Ермек Маржикпаев: Работа Айдабульского спиртзавода будет возобновлена

26.11.2021, 18:12 96472
Ермек Маржикпаев: Работа Айдабульского спиртзавода будет возобновлена
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе брифинга СЦК ответил на вопрос по закрытию Айдабульского спиртзавода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации спикера, в октябре этого года руководством предприятия принято решение о приостановке деятельности завода на неопределенный срок. 
 

С целью решения вопроса на прошлой неделе я встречался с руководством завода. Основная проблема - это высокая себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому нами принято решение о строительстве блочно-модульной котельной и сетей в селе Айдабол. Это поможет разгрузить предприятие, пользующееся мазутными котлами. Помимо этого, в ходе разговора учредителям рекомендовано инвестировать средства на обновление инфраструктуры, в том числе при государственной поддержке бизнеса", - отметил Ермек Маржикпаев. 

 
Глава региона добавил, что у руководства предприятия есть понимание ситуации, в связи с чем работа предприятия будет возобновлена.
 
На сегодня 60 работников предприятия задействованы в отопительном и административно-управленческом процессах, 139 работников отправлены в отпуска с оплатой труда 50% от основного заработка, передает управление внутренней политики.
 
 

ДСЭК Алматы: запрета на корпоративы нет, но возможны ограничения

26.11.2021, 14:33 129331
ДСЭК Алматы: запрета на корпоративы нет, но возможны ограничения
Фото: nastol.com.ua
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - Алматинцам не запретят проводить новогодние корпоративы, но введут ограничения в связи с КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, в настоящее время в действующих карантинных требованиях не имеется запретов для субъектов бизнеса на проведение в Алматы новогодних корпоративов на объектах Ashyq, но есть ограничения. 
 
Это наличие зелёного статуса у посетителей, персонала заведения и организаторов мероприятия, а также норматив заполняемости заведений в зависимости от зоны (зеленой, желтой, красной), в которой будет находится город Алматы в период Новогодних праздников:
 
в зеленой зоне - заполняемость до 50%, не более 100 мест;
 
в жёлтой зоне - заполняемость до 50%, не более 70 мест;
 
в красной зоне - заполняемость до 50%, не более 50 мест. 
 
Стабильное нахождение в зеленой зоне города Алматы зависит прежде всего от жителей мегаполиса - активно прививаться против COVID-19, соблюдать масочный режим и дистанцирование, отметили в ведомстве.
 
В случае ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы будут ужесточаться карантинные меры по режиму работы объектов Ashyq, в том числе введение запрета на проведение новогодних корпоративов и других мероприятий.
 
 

Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин. 

 

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