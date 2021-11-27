В Казахстане изменен график движения некоторых пассажирских поездов

Фото: Кадр с видео

АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - В Алматы в жилом комплексе "Асыл Тау" мужчина избил собаку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно видеокамерам наблюдения ЖК, мужчина, выйдя из лифта с собакой, начал ее избивать. Затем вошел с собакой в лифт.





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.





Это произошло в ЖК "Асыл Тау". Надеемся, что это не останется безнаказанным и правоохранительные органы примут меры", - сообщили очевидцы произошедшего, приславшие видео в редакцию.

В департаменте полиции сообщили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия.





Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены жестокого обращения с животным и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.





Как сообщалось ранее, за январь - сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными , составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее.