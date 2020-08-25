В Казахстане изменили порядок приема на службу в правоохранительные органы

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Республики Казахстан совместно с правоохранительными органами выработала единый подход приема на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, передает Kazakhstan Today.

Ранее каждый орган (прокуратура, антикоррупционная служба, служба экономических расследований) самостоятельно формировал кадровый резерв для поступления на службу - конкурс, зачисление в резерв, отбор кандидатов, прием на службу, расстановка кадров.

Теперь, в соответствии с изменениями законодательства (статья 11 закона "О правоохранительной службе"), обязательным условием поступления на правоохранительную службу станет прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Для поступления в академию необходимо наличие высшего образования, соответствие морально-психологическим, медицинским требованиям, отсутствие компрометирующих сведений.

Основные этапы отбора: тестирование, собеседование, медицинское и психофизиологическое освидетельствование, полиграфологическое исследование и сдача экзамена.

Обучаться в академии смогут лица, которые впервые поступают на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава органов прокуратуры, антикоррупционной службы и СЭР.

Учеба состоит из двух этапов: обучение в академии и стажировка в подразделениях правоохранительных органов.

Срок профподготовки кандидатов в органы прокуратуры составляет 1 год (6 месяцев обучение и 6 месяцев стажировка), для кандидатов в антикоррупционную службу и СЭР - 6 месяцев (5 месяцев обучение и 1 месяц стажировка).

К обучению, кроме профессорско-преподавательского состава академии, будут привлекаться действующие практики, зарубежные эксперты, ветераны правоохранительных органов.

На период обучения учащиеся обеспечиваются ежемесячной стипендией, питанием и проживанием.

При успешном завершении обучения кандидат назначается на должность с одновременным присвоением первого классного чина или квалификационного класса.

Более подробно с порядком отбора на первоначальную профессиональную подготовку граждане могут ознакомиться в интервью заместителя начальника департамента кадрового развития и на ведомственном сайте Генеральной прокуратуры.

Отбор на профессиональную подготовку начинается с 24 августа по 24 сентября 2020 года.

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