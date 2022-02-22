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В Казахстане изменились правила регистрации безработных

21.02.2022, 12:08 52361
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане изменились правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого центрами занятости населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту документа, "лицо, ищущее работу - лицо, не имеющее работы и (или) заработка (дохода), ищущее подходящую работу, при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу, в Центре по месту жительства, через веб-портал "электронного правительства", Государственную корпорацию либо через государственный информационный портал "Электронная биржа труда".
 
Также лицо, не имеющее работу и (или) заработка (дохода), ищущее подходящую работу, при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу: 
 
1. через центр занятости по месту жительства; 
2. через веб-портал "электронного правительства"; 
3. через Государственную корпорацию; 
4. посредством информационного портала "Электронная биржа труда".
 
Отмечается, что специалист центра занятости проверяет достоверность документов и персональных данных (сведений), представленных соискателем.
 

В случаях установления недостоверности представленных персональных данных (сведений), документов и (или) данных (сведений), содержащихся в них, центр занятости в течение одного рабочего дня со дня их поступления возвращает приложенные к заявлению документы и выдает соискателю уведомление об отказе в регистрации", - сообщается в тексте документа.

 
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
 

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Казахстанский омбудсмен рассказала о задержанных иностранцах, подозреваемых в участии в беспорядках

22.02.2022, 13:00 4796
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова рассказала о задержанных иностранцах, подозреваемых в участии в беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них 14 граждан Узбекистана, двое - из России и двое граждан Кыргызстана", - цитирует омбудсмена Sputnik.kz.

 
Между тем, по информации Tengrinews.kz, на сегодня есть данные о 20 арестованных иностранных гражданах. 
 

Больше всего граждан Узбекистана - 12 человек, трое граждан России, двое из Кыргызстана, по одному из Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства. Среди граждан Кыргызстана один находится в Таразе, а второй в Усть-Каменогорске. Тот, что в Усть-Каменогорске, достаточно давно проживает в Казахстане и имеет вид на жительство в нашей стране", - цитирует Tengrinews.kz Эльвиру Азимову.

 
Уполномоченная по правам человека рассказала о посещении СИЗО и ИВС.
 

С 13 января по 14 февраля мы провели 118 превентивных посещений следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, приемников-распределителей во всех регионах страны. В Алматы посетили пять таких учреждений, в Нур-Султане - 10, в Шымкенте - 12, в Алматинской области - восемь, в Павлодарской области - 12, в Жамбылской области - 21 учреждение и по 5-7 учреждений в других областях", - проинформировала омбудсмен.

 
По данным Генеральной прокуратуры, под стражей находятся 711 граждан, ранее сообщалось о 1002 арестованных гражданах. Наибольшее число арестованных на сегодня в Алматы, Алматинской области, Усть-Каменогорске, Таразе, Шымкенте и Кызылорде.
 
Эльвира Азимова отметила, что в части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количеством задержанных. В последующем ситуация стабилизировалась.
 
Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но часть задержанных жалуется на качество питания.
 

К сожалению, в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружии. Однако согласно Конвенции о правах ребенка, участником которой является Казахстан, несовершеннолетие могут быть задержаны в связи с совершением преступления только в случае крайней необходимости и на короткое время", - подчеркнула Азимова.

 
Практически все несовершеннолетние попали в орбиту уголовного правосудия впервые. Под поручительство родителей подростки были позднее освобождены, за исключением одного несовершеннолетнего в Таразе.
 

В отношении него пока не завершена прокурорская проверка", - рассказала омбудсмен.

 
Она отметила, что в соцсетях продолжают выходить резонансные сообщения о насилии и угрозах в отношении граждан во время их задержания и при проведении следственных действий.
 

Однозначно, такие действия недопустимы. Они подрывают конституционные гарантии верховенства закона и соблюдения прав человека", - подчеркнула омбудсмен.

 
Участники национального превентивного механизма начали проводить мониторинг закрытых учреждений, где находятся арестованные граждане, только после 13 января - и это благодаря содействию Генпрокуратуры и МВД, поскольку во время режима ЧП проводить мониторинг нельзя.

 

Ряд регионов Казахстана находится под угрозой подтопления

22.02.2022, 10:02 8696
Ряд регионов Казахстана находится под угрозой подтопления
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе заседания правительства сообщил, что более 280 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В зависимости от погодных условий сохраняется угроза подтопления 285 населенных пунктов, а это свыше 431 тысячи человек", - сказал глава МЧС РК.

 
Ильин отметил, что согласно предварительным прогнозным данным РГП "Казгидромет", объемы влагозапасов выше нормы среднемноголетних значений в бассейнах реки Селеты в Акмолинской области на 25%, рек Караторгай и Торгай в Костанайской области - на 12-57%, рек Чижа-2 и Утва в Западно-Казахстанской области - на 20-22%.
 
Он сообщил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств органов гражданской защиты численностью 10 тыс. человек и более 1700 единиц техники.

 

В целях недопущения подтопления местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено свыше 5,2 млн кубометров снега, сформированы запасы ГСМ, инертных материалов, мешкотары и взрывчатки", - рассказал министр.


Он также сообщил, что в 2021 году завершена реализация 37 противопаводковых мероприятий. На это было затрачено более 2 млрд тенге. 

«Кроме того, в рамках программам развития территорий и областных планов работ по подготовке к паводковому периоду 2022 года за счет республиканского и местных бюджетов акиматами совместно с территориальными подразделениями министерства реализовано 148 мероприятий, предусматривающих защиту паводкоопасных населенных пунктов. Это позволило в прошлом году повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов», — сказал глава МЧС РК. 

В рамках реализации вышеперечисленных программных документов в 2021 году проведено берегоукрепление 51 и очистка порядка 72 километров русел рек, строительство и текущий ремонт 78 километров защитных дамб, строительство двух и ремонт шести гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 километров водоотводных каналов, установлены четыре локальные системы оповещения. 

В целом реализация комплекса противопаводковых мероприятий сняла угрозу подтопления с 340 и минимизировала опасность в 385 имеющихся населенных пунктах. На сегодняшний день угроза сохраняется для 285 населенных пунктов из ранее определенных более 1000 паводкоопасных, рассказали в пресс-службе правительства.

Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков

22.02.2022, 09:02 13596
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным отдела полиции при управлении полиции Ауэзовского района, женщина, ожидающая седьмого ребенка, помогала своему мужу красть ружья, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы, сообщает Polisia.kz
 

В числе изъятого в ходе обыска дома было девять стволов "Сайга", два нарезных ружья, винтовка, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперная лопата и радиостанции. Упаковки с краденым оружием гражданин Т., 1996 года рождения, закопал на участке перед своим частным домом. Также была установлена автомашина, на которой передвигался подозреваемый. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
По его словам, женщина активно помогала грузить в машину коробки с краденым имуществом.
 
Вещественные доказательства изъяты. Факт квалифицируется по статье 291 часть 3 УК РК. Действиям женщины будет дана правовая оценка.

 

Какая погода ждет казахстанцев во вторник

22.02.2022, 08:28 16221
Какая погода ждет казахстанцев во вторник
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Ложбина циклона из районов Белого моря будет смещаться через западные и северные регионы Казахстана, в связи с чем на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, а на севере - снег с низовой метелью. Также ожидается гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе Акмолинской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, днем - гололед. 
 
Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя - усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, ночью и утром на севере и в горных районах области - туман. 
 
На западе Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, на юге области - туман, гололед. 
 
На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, на юге области - туман, днем - гололед.
 
Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается туман, ночью на востоке и в центре областей - гололед. 
 
На севере Мангистауской области ожидается туман. 
 
На юге Актюбинской области ожидается гололед.
 
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

21.02.2022, 21:19 37106
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в ночь на 22 февраля на юго-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. 
 
22 февраля на западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 февраля на юге Актюбинской области ожидается гололед.
 
22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный 9-14, в районе Жаланашколя 18-23 метра в секунду.
 
22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке и в центре области гололед.
 
22 февраля на северо-западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 22 февраля на северо-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидается низовая метель. На юге области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 22-23 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Сутки 22-23 февраля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

Незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске

21.02.2022, 18:05 44921
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудниками столичного департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач. В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты "bitcoin" в количестве 159 шт", - сообщили в АФМ РК.

 
Отмечается, что в период с ноября 2021 грда по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере $48 498 (21 145 128 тенге). 
 
Кроме того, по данным АФМ, выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в центре города Петропавловска. 
 

Для работы майнинговой фермы переоборудовано хозяйственное помещение бывшего овощехранилища, в котором располагалось оборудование для генерации криптовалют в количестве 273 единиц. Потребление электрических мощностей со стороны майнинговой фермы составляло порядка 146 Мвт в месяц. Согласно заключениям криминалиста обнаруженное оборудование является шифровальным комплексом, используемое для "добычи" цифровой криптовалюты. По заключению специалиста предварительный незаконный доход в денежном выражении в виде выведенной криптовалюты составляет 68 331 022 тенге", - проинформировали в агентстве.

 
В АФМ отметили, что работающие с нарушением закона криптофермы приводят к критическому повышению нагрузки на электросетевое хозяйство и становятся причиной частых аварийных отключений электроснабжения населения.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность). Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

Смертность в Казахстане выросла на 13% за год

21.02.2022, 11:19 59391
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Численность умерших в Казахстане за январь-декабрь 2021 года составила 183,4 тыс. человек - на 12,8% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По сравнению с показателями 2016 года, то есть пятилеткой ранее, численность умерших увеличилась сразу на 38,5%.

 
Для справки: в аналогичном периоде 2020 года численность умерших составляла 162,6 тыс. человек, плюс 21,8% за год", - сообщают аналитики ranking.kz.
 
По их словам, в региональном разрезе наибольшая численность умерших пришлась на Восточно-Казахстанскую область: 18,8 тыс. человек - на 13,1% больше, чем годом ранее. Далее идут Алматинская область (18,7 тыс. человек, плюс 15,3%) и Алматы (18,4 тыс. человек, плюс 25,6%). Наименьшая численность умерших зафиксирована в Мангистауской области: 4,5 тыс. человек - на 6,4% больше, чем годом ранее.
 
Наибольший рост численности умерших наблюдается в Алматы, наименьший - в Туркестанской области (на 4,3% за год - до 13,6 тыс. человек). Из 17 регионов только в одном - Кызылординской области - численность умерших за год сократилась на 4,2% - до 5,8 тыс. человек.
 

Несмотря на коронавирус, бушующий в мире, в РК, по официальным данным, среди известных причин смерти чаще всего умирали от болезней системы кровообращения: 43,4 тыс. человек - сразу на 18,6% больше, чем годом ранее. Вторую строчку "популярных" причин заняли болезни органов дыхания: 20,8 тыс. человек, минус 11,1% за год. Далее, по статистике, следует смертность от новообразований - 14,5 тыс. человек", - говорится в обзоре.

 

Сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане

21.02.2022, 11:12 55756
Сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - За последние пять дней мобильными группами Министерства энергетики, правоохранительными и другими госорганами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу общей мощностью 31,3 МВт, в Павлодарской области - 22 МВт, в Туркестанской области - 3,28 МВт, в Акмолинской области - 1,03 МВт, в Костанайской области - 0,82 МВт, в Нур-Султане - 1,8 МВт, Алматы - 3,5 МВт, Шымкенте - 4 МВт", - рассказали в пресс-службе Минэнерго РК.

 
Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области на цифровой майнинг общей мощностью 91 МВт, в Карагандинской области - 44 МВт.
 

Работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится. Также по выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия", - добавили в ведомстве.

 
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
В начале года стало известно, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой. 
 
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 
Согласло исследованиям, при майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год. И это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка. 
 
В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

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