В Казахстане изменится Единый контакт-центр

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 1 февраля 2021 года, которым определило новый Единый контакт-центр, передает Kazakhstan Today.

Определить Единым контакт-центром некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан", - сказано в постановлении.

Ранее Единым контакт-центром являлось АО "Национальные информационные технологии".

Постановление вводится в действие с 1 апреля 2021 года, пишет Kazpravda.kz

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