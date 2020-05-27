В Казахстане на несколько часов приостановлена регистрация транспорта

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане на несколько часов приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспорта, передает Kazakhstan Today.

26 мая текущего года в связи с проведением внеплановых профилактических работ в информационных системах правоохранительных органов с 09.00 до 12.30 (по времени города Нур-Султана) приостанавливается оказание государственной услуги по регистрации транспорта во всех Центрах обслуживания населения страны и на портале "Электронного правительства", - сообщили в пресс-службе Комитета административной полиции МВД РК.

Комитет приносит извинения за доставленные неудобства.

Отмечается, что после завершения профилактических работ оказание государственной услуги будет возобновлено в штатном режиме.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства