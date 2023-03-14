В Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. Об этом сообщила главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.





В настоящее время помимо гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь", - рассказала главный санврач.





Из зарегистрированных случаев заболевания в 7 регионах лабораторно подтверждено 20, в том числе 65% заболевших (13 случаев) зарегистрированы с начала марта этого года.





По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время существует угроза распространения кори в различных регионах мира, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпидемического надзора за этой болезнью.





За 2021 год в мире всего было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тысяч случаев смерти. За 2022 год в мире было зарегистрировано 155,5 тысячи случаев кори.





В этом году осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья (Украина, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан).





При этом корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и, соответственно, представляет 100-процентную опасность для невакцинированных лиц.





Учитывая текущую ситуацию в республике по заболеваемости корью, коронавирусной инфекцией, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов депутатов в мажилис парламента Республики Казахстан и маслихаты при проведении выборов Минздравом рекомендуется:





1) регулирование потока участников избирательного процесса, не допуская их скопления с учетом заполняемости помещения из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;





2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;





3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;





4) проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;





5) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.