13.03.2023, 21:30 50016
В Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью
Фото: unsplash.com
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. Об этом сообщила главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.
В настоящее время помимо гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь", - рассказала главный санврач.
Из зарегистрированных случаев заболевания в 7 регионах лабораторно подтверждено 20, в том числе 65% заболевших (13 случаев) зарегистрированы с начала марта этого года.
По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время существует угроза распространения кори в различных регионах мира, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпидемического надзора за этой болезнью.
За 2021 год в мире всего было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тысяч случаев смерти. За 2022 год в мире было зарегистрировано 155,5 тысячи случаев кори.
В этом году осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья (Украина, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан).
При этом корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и, соответственно, представляет 100-процентную опасность для невакцинированных лиц.
Учитывая текущую ситуацию в республике по заболеваемости корью, коронавирусной инфекцией, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов депутатов в мажилис парламента Республики Казахстан и маслихаты при проведении выборов Минздравом рекомендуется:
1) регулирование потока участников избирательного процесса, не допуская их скопления с учетом заполняемости помещения из расчета не менее 4 квадратных метров на человека;
2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;
4) проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;
5) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.
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14.03.2023, 18:46 2551
Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.
Дороги и улицы в Бостандыкском районе вызывают возмущение горожан
Дороги и улицы в Бостандыкском районе вызывают возмущение горожан
Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями предположительно незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.
Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дороги улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.
По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.
В поликлинике N17 постоянно не работает раздвижная входная группа
Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике №17.
В поликлинике №17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.
Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это при том, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.
Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, что сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков деньги (ну уж точно модная автоматическая входная группа) поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
14.03.2023, 15:10 14051
В МЧС прокомментировали информацию о прогнозируемом землетрясении на территории Казахстана Дополнено
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов прокомментировал информацию о прогнозируемом землетрясении на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Сегодня в Сети распространилась информация о прогнозе ощутимого землетрясения на территории Казахстана. Сообщалось, что согласно поступившему от МЧС письму риск землетрясения сохраняется до 20 марта 2023 года. Возможными местами землетрясения указываются область Жетысу и Алматинская область. В этой связи местным исполнительным органам требуется ввести режим повышенной готовности территориальной государственной системы гражданской защиты.
Нет такого письма от министерства. Есть такие письма внутри территориальных подразделений. Такие взаимодействия вполне нормальны. Это стандартная процедура, когда один госорган другому пишет и просит принять во внимание тот или иной факт", - сказал Руслан Иманкулов.
Как напомнил официальный представитель МЧС, на прошлой неделе директор Института сейсмологии МЧС РК Даулет Сарсенбаев сообщил о том, что на текущей неделе ожидается землетрясение ощутимостью до 3-3,5 балла в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях.
Это является нормальным фоном для данных регионов. Никакой паники в данном случае быть не должно. Был организован брифинг, на котором всю эту информацию до населения довели. Поэтому нет какой-то необходимости что-то скрывать. Мы моментально сразу доводим информацию, как только появляется какой-то прогноз", - отметил Руслан Иманкулов.
При этом он подчеркнул, что все силы и средства территориальных подразделений МЧС Казахстана находятся в полной готовности. Дополнительной проверки не требуется.
Есть соответствующие планы межведомственного взаимодействия и есть соответствующие планы проверок наших территориальных подразделений и структурных подразделений, в ходе которых проверяется готовность этих сил и средств к ликвидации тех или иных ЧС", - заключил представитель МЧС.
Дополнено, 14.03.2023, 19.27
Эксперты из института сейсмологии Алматы призвали не создавать панику из-за прогнозируемых землетрясений
По их словам, прогнозируемые подземные толчки силой 3-4 балла - обычный фоновый режим для Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
14.03.2023, 14:08 17676
Мусин: В Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену
Меня интернет устраивает, заявил глава Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену, заявил в кулуарах правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
Меня интернет устраивает. Потому что я езжу по разным странам, вижу, как пользователи пользуются в других странах, и я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену", - заявил министр.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности раскритиковал Мусина за плохое качество интернета в Казахстане.
Позже министр цифрового развития Багдат Мусин провел рабочее совещание с операторами связи по проблемным вопросам качества связи.
Он отметил, что проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы.
14.03.2023, 13:45 19891
Глава Минцифры прокомментировал слухи об обысках у главы "Правительства для граждан"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию об обысках на рабочем месте главы "Правительства для граждан".
Я не знал, что эта информация распространилась в СМИ. Суйениш Абдильдин на работе", - цитирует zakon.kz министра.
По его словам, на самом деле сотрудники Агентства по финмониторингу приходили, задавали определенные вопросы.
Были и другие мероприятия, но сейчас все, что происходит, - вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию. Вчера Абдильдин и другие руководители приняли участие в общем собрании. Я спросил у них о ситуации, они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия. Это вопросы к АФМ. Я его выбирал, могу описать его положительно как профессионала, IT-профессионала, и как гражданина я могу его описать с положительной стороны", - цитирует tengrinews.kz Багдата Мусина.
Ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация о якобы прошедших задержаниях в "Правительстве для граждан".
14.03.2023, 12:31 22926
На территории нацпарка "Бурабай" незаконно вырубили деревья
Проводится расследование
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Акылбайского лесничества государственного национального природного парка "Бурабай" выявлен факт незаконной порубки древесины. Факт незаконной порубки расследуют акмолинские полицейские, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, ущерб составляет 700 тысяч тенге.
Установлен житель села Катарколь, занимающийся лесозаготовкой. В качестве вещественных доказательств изъято 20 кубометров древесины. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 340 УК РК", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья.
14.03.2023, 12:20 22631
Казахстанцам напомнили о необходимости оплаты налога на транспорт до 1 апреля
Общая сумма начисленного налога за 2022 год составляет 16,6 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - До 1 апреля 2023 года все владельцы транспортных средств в обязательном порядке должны оплатить налог за прошлый год, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов города Алматы Куаныш Туменбаев.
Отмечается, что в случае невнесения оплаты в срок за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.
Должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. По истечении срока уведомления, если сумма долга составляет свыше 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности сроком исполнения 5 рабочих дней", - сообщил спикер.
Как подчеркнул Куаныш Туменбаев, далее в отношении должников судебными исполнителями будут применены меры по принудительному взысканию, начиная с наложения ареста на имущество и банковские счета, включая ограничение выезда за пределы страны. В этом случае кроме суммы задолженности будут взиматься судебные издержки в размере до 25% от суммы основного долга. Также должники не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.
Уплату налога на транспортные средства можно произвести с помощью мобильного приложения е-Salyk-Azamat. В приложении реализован сервис "Налоговый кошелек", с помощью которого можно произвести оплату. Кроме того, в данном приложении предоставлена возможность узнать сумму исчисленного налога в сервисе "предстоящие платежи" с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам", - проинформировал спикер.
Оплату налогов также можно проводить в отделениях банков второго уровня, АО "Казпочта" или через мобильные приложения банков второго уровня. Кроме того, в ведомстве напомнили, что налог уплачивается по месту жительства владельца транспортного средства.
По данным ведомства, на 1 января 2023 года по городу Алматы насчитывается 709 944 транспортных средства, зарегистрированных на 441 221 физическое лицо. Общая сумма начисленного налога за 2022 год составляет 16,6 млрд тенге.
Ранее Комитет государственных доходов предупредил о новом виде мошенничества, связанном с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства.
14.03.2023, 10:14 29921
В Минцифры объяснили причину сбоя в работе казахстанских сайтов
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назвали причину сбоя в работе сайтов в Казахстане.
Kaznic (Казахский центр сетевой информации) провел плановые обновления DNS-записей казахстанских доменов, после чего у отдельных операторов связи возникли ошибки на кэшируюших DNS-серверах, они получили пустые записи", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Операторы связи повторно обновляют кэширующие DNS-серверы, вышеуказанные проблемы решаются, добавили в МЦРИАП.
Проблемы сети отдельных операторов связи наблюдались 13 марта после 18.00. Ряд казахстанских доменов оказался недоступен.
14.03.2023, 09:54 31096
В Алматинской области подростки жестоко избили мужчину
Пострадавший находится в коме
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Конаев. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - До состояния комы избили мужчину подростки в Алматинской области. Пятидесятилетний мужчина уже почти неделю не приходит в себя.
Подозреваемых задержали. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. О причинах избиения не сообщается, говорится в сюжете телеканала "Астана".
В полиции начали досудебное расследование. Если вину юношей докажут, им может грозить до десяти лет тюрьмы.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по статье 106, часть 2, УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?