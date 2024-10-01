В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте более 100 лет

Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, ей 114 лет

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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 114 день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше.





Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны - Алматы. В нем проживает 48 человек в возрасте 100 лет и старше.





На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 38 человек в возрасте 100 лет и старше.





В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау - 114 лет, Павлодарской области - 112 лет, Туркестанской области - 110 лет.





Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был провозглашен на 45-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.





Главная цель его проведения - проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.