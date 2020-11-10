В правительстве разъяснили ответ премьер-министра о пенсионном возрасте

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан прокомментировали ответ Аскара Мамина на депутатский запрос касательно пенсионного возраста, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы кабмина, ряд СМИ распространил информацию о том, что в РК планируется повышение пенсионного возраста, что не соответствует действительности.

В ответе на соответствующий депутатский запрос от фракции "Народные коммунисты", в котором предлагалось понизить пенсионный возраст, было дано пояснение действующей в РК системы пенсионного обеспечения с изменениями, вступившими в силу еще в 2018 году. При этом в качестве примера приводились мировые тренды, складывающиеся на рынке труда, а также демографические тенденции в различных странах. В ответе премьер-министра ничего не говорится о дальнейшем повышении пенсионного возраста в РК, так как такой вопрос сегодня на повестке дня не стоит", - говорится в сообщении.

Напомним, Аскар Мамин дал ответ на депутатский запрос касательно снижения пенсионного возраста из-за пандемии COVID-19.

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