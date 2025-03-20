В Казахстане объединение охотников пыталось запатентовать породу собак тазы

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерство экологии обратились в суд с иском к Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар" о признании патента недействительным, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного экономического - РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерство экологии обратились в суд с иском к Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар" о признании патента недействительным, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда Астаны.





30 декабря 2024 года Институт интеллектуальной собственности выдал ответчику патент на селекционное достижение "Порода собак казахский тазы". Однако в ходе судебного разбирательства установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности.





Порода тазы является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне. Таким образом, "казахский тазы" не является новой породой, так как не только не отвечает условиям новизны, но и законодательно закреплен задолго до выдачи патента ответчику", - говорится в сообщении суда.





Полученный патент предоставляет исключительное право ответчику на производство, разведение и продажу собак (щенков) этой породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране.





В суде добавили, что эти ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда.





Решением суда удовлетворен иск о признании патента недействительным. Решение не вступило в законную силу.





Справка: по информации, опубликованной на по информации, опубликованной на сайте Республиканской ассоциации общественных объединений охотников "Қансонар", организация предоставляет услуги по выдаче и замене удостоверения охотника, регистрации ножей, охотничьих собак и ловчих птиц в удостоверении охотника.



